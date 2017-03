Manden kan genkende sig selv på det billede, hvor han står med sin cykel, som politiet sendte ud som efterlysning kort efter overfaldet. Men han nægter at have noget kendskab til det, som pigen beskriver i sin vidneforklaring. Foto: Lokalavisen Taastrup

»Jeg har ikke råbt perkersvin efter hende«

Ifølge flere vidneudsagn skulle den 61-årige angiveligt være den mand, der den 9. januar i år reagerede meget voldsomt, da en 13-årig pige ved et uheld kom til at gå ind i ham på Taastrup Station, da hun på vej hjem fra skole klokken 13.53 steg på toget mod Albertslund Station.

Pigen fortalte efterfølgende, at manden blev så gal, at han skubbede til hende og med den ene hånd tog så stramt fat omkring hendes hals, at hun i et kort øjeblik havde svært ved at trække vejret. Derudover kaldte han hende for 'perkersvin'.