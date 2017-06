Se billedserie Jeanne Steen Christensen, der er indehaver af Frisør Steen på Taastrup Hovedgade, er kommet hjem fra en vandretur i den jordanske ørken - en tur, der har givet hende et indblik i protreptik, en kommunikationsform fra det gamle Grækenland. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Jeanne glemte sig selv i ørkenen

Taastrup - 04. juni 2017

Røde sandbanker, klipper, bjerge, ro og stilhed i det jordanske ørkenområde Wadi Rum er i nogle dage de nærmeste omgivelser, da frisør Jeanne Steen Christensen, som til dagligt er indehaver af Frisør Steen i Taastrup, er på lederudviklingskursus i pilgrimsvandringsform tidligere på året med firmaet »Walk To Explore«.

Med sig hjem fra turen har Jeanne Steen Christensen en masse selvindsigt og konkrete mentale samtale- og kommunikationsværktøjer, som hun blandt andet bruger i sit daglige virke som leder af frisørsalonen på Taastrup Hovedgade - både i forhold til personalet og kunderne.

»Det var en rigtig fin tur, for man bliver hevet helt ud af hverdagen. Man giver og man tager i sådan et forløb og fem dage føles både som lang tid og kort tid, for man kan næsten ikke rumme mere, når turen er slut,« siger Jeanne Steen Christensen.

Faktisk er rejsen til Jordan ikke den første af den type ture, som frisøren har været på. Allerede tilbage i 2015 tog hun med på en lignende rejse til den spanske side af Pyrenæerne. Lederturene foregår typisk steder, hvor der ikke er forstyrrende elementer, forklarer hun.

Kunde gav inspiration

Inspirationen til turen får hun i 2014, da en ny mandlig kunde kommer ind i salonen i Taastrup direkte fra gaden og fortæller sin livshistorie og at han nu er selvstændig og havde skabt Walk To Explore og at hans ide er at skabe vandringsture bygget op om konceptet og filosofien protreptik.

»Ved at man er ude i naturen og bruger sin krop uden at det er en decideret overlevesestur, og man samtidig arbejder med filosofien, vender man det hele på hovedet og får fokus på den gode samtale og det væsentlige. På turen tager man fat i forskellige værdibegreber. Den ene af to samtalepartnere har taleretten. Den anden skal være åben og lyttende. Lytteren skal ikke vende samtalen hen på sig selv med udsagn som 'Det kender jeg godt' eller ved at fortælle om en lignende oplevelse, men kun spørge ind til det, der bliver fortalt. De begreber, vi eksempelvis kan tage fat på, er tillid, ydmyghed, magt, lykke eller kærlighed.

Alle får en association af begreber som dem. Ved at lytte til de andre, finder man ud af, at alle oplever og forstår ting - også begreber - på forskellig vis, og det man hører, kan man bruge videre,« siger Jeanne Steen Christensen.

Se mennesker på ny måde Med de to ture ville hun gerne rykkes mentalt for at skabe et endnu bedre og sammenhængende liv personligt og arbejdsmæssigt.

»For mig handler det om at tænke protreptik og det, jeg fandt ud af på turene, ind i mit liv. Jeg vil gerne se de mennesker, der omgiver mig i min dagligdag, på en ny måde og eksempelvis turde stille de svære spørgsmål for at komme endnu længere ind til dem,« siger hun og undertreger samtidig, at det ikke er meningen, at eksempelvis hendes medarbejdere eller andre skal udlevere sig selv, men at det for hende handler om at blive klogere på, hvilke værdier andre og hun selv har i deres liv, og om værdierne betyder det samme eller noget forskelligt for folk.

»Et ord der tit bliver brugt om mit fag er kreativitet, og det har vi eksempelvis talt om og tænkt en del over hos os efterfølgende i salonen,« uddyber hun.

Fodbold i midten Ud over walk and talk-øvelser, er et andet redskab på turen såkaldt material storytelling, der på dansk også populært bliver kaldt 'sandkasseterapi' på grund af brugen af en sandkasse, der indgår i øvelsen.

»Man har en masse forskellige genstande at vælge ud fra. Man skal vælge fem til syv ting og tage de første ting, der taler til én. Ud fra de valgte figurer fortæller man om sit liv, som det ser ud nu og her. Man beskriver, hvorfor man har taget de enkelte ting, og så begynder de andre at spørge ind. Normalt vil man sætte sine genstande i en sandkasse, men i Jordan havde vi jo allerede en kæmpestor sandkasse omkring os, så vi satte tingene foran os i en ring tegnet i sandet,« siger Jeanne Steen Christensen.

»I min cirkel lå der blandt andet en lillebitte fodbold. Jeg kunne først ikke forstå hvorfor, men jeg måtte bare have den fodbold med. Der har altid været fodbold i mit liv, selvom jeg ikke selv personligt går op i det. Min far, mine brødre og mine to drenge er bare nogle af dem, der har brugt meget tid på fodbold, hvilket blandt andet betyder, at jeg har været af sted til rigtig mange kampe, og det er selvfølgelig hyggeligt. Pludselig slog det mig, at fodbolden i mit liv handler om fællesskab - at jeg altid har været med og fået lov i det omfang, jeg selv ville, og at fodbold altid i et eller andet omfang har været centrum i mit liv, selvom det ikke er min egen interesse,« nævner Jeanne Steen Christensen, der derfor placerede fodbolden i midten af sine udvalgte ting med de sorte felter i bolden som symbol på familien. Hendes udvalgte genstande inkluderede også gavebånd som symbol på glæden ved at give.

Gåture og lyttende frisør Efter Jeanne Steen Christensen er kommet tilbage fra vandreturen i den jordanske ørken, har hun bragt noget af det, hun har lært, med ind i frisørsalonen.

»I salonen bruger jeg det protreptiske til at få plads til det enkelte individ, og jeg har blandt andet lavet walk and talk-gåture med mine medarbejdere. Jeg arbejder også på, at alle føler sig godt modtaget, også mentalt, så de ikke bare er kunder, der kommer ind,« siger Jeanne Steen Christensen.

Hun har flere eksempler på kunder, der siger tak for en særlig god samtale, når de rejser sig fra hendes frisørstol.

»Jeg elsker mit fag og at udvikle mig i det faglige. Men det, at kunderne også kan få noget ekstra med, i kraft af de tanker samtalen får sat i gang, betyder meget,« siger indehaveren af Frisør Steen.