Jackpot til boligejere i Høje-Taastrup

- Københavnske lejlighedsejere søger ofte mod omegnskommunerne, når de skal etablere sig med familien, og det giver et boost til priserne i nærområderne, blandt andet i vestegnskommunerne. Vi kan se i vores statistikker, at mange huse og lejligheder bliver solgt til udbudsprisen i Høje-Taastrup Kommune, og det er selvfølgelig et udtryk for, at der er mange om buddet i området, siger han.