Gitte Grahndin (tv) hjalp iværksætter Anette Gregersen i gang med forretningen, som snart åbner i Taastrup.

Iværksætter-fugl er fløjet fra reden

Taastrup - 15. januar 2017 kl. 14:27 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Anette Gregersen har taget springet ud som fri fugl og åbner egen forretning 'Grønne Børn' i Taastrup.

Siden juni 2016 har Anette Gregersen forberedt sig grundigt til at starte egen virksomhed. I den perioden har hun været en af de hyppigste beboere hos IværksætterIshøj. Så med en base midt i Ishøj Bycenter har hun haft et fællesskab med andre iværksættere, mens hun har koncentreret sig om de mange opgaver ved at blive selvstændig.

Blandt andet har Anette fået lavet sin hjemmeside, oprettet sin firmaprofil på Facebook, skaffet de rette kontakter og ikke mindst fundet det rigtige sted for hende til at åbne forretning.

Det er gratis at komme forbi IværksætterIshøj til vejledning hos iværksætter-konsulenten Gitte Grahndin.

- Det har været en god støtte at vide, Gitte havde tid til mig og give sparring. Det er rart at have en at vende udfordringerne med, og det har gjort, at jeg føler mig mere sikker i mine valg, fortæller Anette Gregersen.

Anette har startet firma 'Grønne Børn'. Hendes mission er at levere en service, der gør det nemt for småbørnsforældre at købe og sælge brugt børneudstyr. Det skal være nemt for dem, der ikke synes, det er sjovt at bruge de netbaserede løsninger, eller ikke kan finde tid til det. 'Grønne Børn' tager pænt brugt børneudstyr i kommission og sælger det i butikken.

Det er en spændende og voksende branche, og hvor der findes flere, der sælger brugt tøj, har Anette valgt at koncentrere sin forretning om udstyr. Det har hun gjort meget bevidst med udgangspunkt i bæredygtighedstanken.

- I en verden med et alt for stort forbrug af ressourcer, bliver du som min forretning en del af løsningen, både som køber og sælger. Det er miljørigtigt og sund fornuft at sælge og købe brugt børneudstyr, forklarer Anette, der fandt et godt lokale tæt på offentlig transport i Taastrup Stationscenter, hvor hun vil holde åbent fire dage om ugen.

Iværksætterkonsulent Gitte Grahndin glæder sig til at byde en ny iværksætter velkommen til at overtage den gratis startplads.

Se mere om IværksætterIshøj på www.ivaerksaetterishoj.dk.