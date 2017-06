Se billedserie Hamida Kristoffersen synger partiet som Mimi i Ooera Hedelands opsætning af La Boheme. Foto: Stellapolaris

Internationale talenter til Opera Hedeland

Instruktør, dirigent og sangere er på plads til årets forestilling i Opera Hedeland. Når amfiteatret til august opfører Puccinis La Bohème, bliver det med prisvindende norske Hamida Kristoffersen og internationalt efterspurgte Adam Frandsen i hovedrollerne.

Mens det for Hamida Kristoffersen i skikkelse af karakteren Mimí er første besøg i Opera Hedeland, vil stampublikummet genkende Adam Frandsens tenor-røst fra de to foregående år. Og i år får vi ham altså at se og høre i et af operaernes allerbedst kendte partier, nemlig som Mimís elsker Rodolfo.

Instruktøren bag årets opsætning er Lars Rudolfsson. Den anerkendte svenske instruktør har slået sine folder i Opera Hedeland hele tre gange før. Han stod således bag Bizets Carmen i 2007, Mozarts Tryllefløjten i 2009 og den Reumert-nominerede Don Giovanni, ligeledes af Mozart, i 2012.

Lars Rudolfsson planlægger i øvrigt, som det blev offentliggjort for kort tid siden, at opføre La Bohème på et tykt tæppe af ægte sne.

I de øvrige roller kan publikum se frem til Den unge danske baryton, Jakob Vad i rollen som Schaunard, den norske baryton, Aleksander Nohr som Marcello og den svenske basbaryton Andreas Franzén som Colline. Hertil kommer den unge svenske sopran Elisabeth Meyer som Musetta og den danske baryton Jakob Bloch Jespersen i de to partier som Benoit og Alcindor.

Når operachef Claus Lynge og holdet bag Opera Hedeland nu arbejder videre frem mod premieren i august, er det med et historisk højt forsalg i ryggen.

»Det er nogle helt forrygende sangere, vi skal opleve. Og Lars Rudolfsson sætter en scene, som gør, at det selv for de mest garvede sangere bliver noget helt specielt. Det vil publikum kunne mærke. Men jeg tror også, at mange glæder sig alene på grund af titlen, for indtil nu er forsalget gået over al forventning,« siger Claus Lynge, som har stået bag operaen siden 2003.

For musikken står Collegium Musicum og for koret Lille MUKO sammen med Roskilde Domkirkes Drengekor. 14 musikere fra Roskilde garden medvirker desuden. Det er Henrik Schaefer, som dirigerer, mens Kersti Vitali-Rudolfsson designer kostumer.

Lysdesignet, som skaber en helt særlig stemning, når mørket falder på, er blevet udviklet meget i de senere år. Til sommer vil manden bag lyset være Linus Fellbom, som har lyssat flere end 150 produktioner. Senest bl.a. på Los Angeles operaen i USA.

Billetter til forestillingen kan købes hos Ticketmaster, hvor det også er muligt at bestille mad og drikke. I år giver Opera Hedeland som noget særligt halv pris til 'unge under 40', hvis blot de er ifølge med en 'voksen'.