Ingen indsigelser: Vejen er banet for flere boliger

- Ved at få den hurtigt på, kan byggeriet komme hurtigere i gang. Der har ikke været nogen indsigelse mod planen i den tid, den har været i høring, og man vil gerne i gang med at bygge hurtigst muligt, fortæller borgmester Michael Ziegler (K) til DAGBLADET Roskilde.

Det var da også et enigt byråd, der nikkede ja til lokalplan 4.42.2. Den dækker et stort område på cirka 27.336 m2 syd for stationen og banen, øst for Reerslevvej, vest for Solhøjvej og nord for Stenbuen.