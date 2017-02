Indsamlingsledere samler indsamlere

Søndag d. 12. marts vil alle syv kirkesogne i Høje-Taastrup gerne sende så mange frivillige indsamlere på gaden, at alle i sognet får mulighed for at støtte det nødhjælpsarbejde og hjælp til selvhjælpsarbejde, som Folkekirkens Nødhjælp gør ude omkring i verden. Derfor efterlyser de flere, der vil bruge et par timer en søndag på at hjælpe