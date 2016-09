Ikoner i moderne fortolkning

»Jeg tror, at ikonerne tiltaler mange med deres pust af noget fremmedartet og varme glød i guld og røde farver,« siger sognepræst Søren Nolsøe og forklarer, at i ortodokse lande har man ligefrem set dem som et vindue til det himmelske. Mens de for en del mennesker her i landet nok har været et forsøg på selv at gøre sig tanker om det guddommelige, når der er blevet eksperimenteret med selv at lave dem, eller de er taget med hjem østfra som souvenirs.