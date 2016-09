Ludmillas nyfortolkning af ikoner er fyldt med små detaljer, som ikke er synlige ved første øjekast. Men ved nærmere betragtning dukker eksempelvis små skikkelser og ansigter på i de tilsyneladende tilfældige mønstre, som det ses her på et nærbillede fra et af udstillingens værker. Foto: Thomas Olsen

Ikoner i forunderlig forvandling

Det er ikke en helt traditionel ikon-udstilling, man de kommende to måneder kan se i Rønnevang Kirke i Taastrup. Her bliver de traditionelle ikoner nemlig blandet med farverige og eksperimenterende nyfortolkninger af den klassiske ikon, skriver DAGBLADET Roskilde.

Det er den svensk/russiske kunstner Ludmilla Pawlowska, som står bag udstillingen. Med sin russiske baggrund har ikoner altid været vigtige for Ludmilla, men hun tog for alvor et stort skridt ind i deres verden, da hendes mor døde pludseligt i 1996.

- Jeg havde så mange spørgsmål, og kunsten hjalp mig med at finde svar og mening i livet. Jeg søger stadig svar og finder dem nok aldrig, men selve processen omkring det at søge er vigtig. Jeg håber, at min udstilling kan være med til at hjælpe publikum til at finde deres egen mening, siger Ludmilla.