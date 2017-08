Sunny Cagara er specialist i tricktyveri. Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Hvordan undgår man tricktyvene? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hvordan undgår man tricktyvene?

Taastrup - 17. august 2017 kl. 15:11 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I samarbejde med politiet og FNs sikkerhedschef har Sunny Cagara, der er specialist i tricktyveri, udviklet et foredrag, der har til formål at forebygge tricktyverier.

OK-Klubben Høje Taastrup har i samarbejde med Danske Bank engageret Sunny Cagara til at holde sit foredrag i Taastrup Kulturcenter, hvor både medlemmer og alle andre er velkommen.

I foredraget Tricktyveri vil Sunny Cagara, som udover at være specialist i tricktyveri, er tryllekunstner, entertainer og tankelæser underholde og samtidig udføre tricktyveri og give råd om, hvordan man kan udgå at blive offer for tricktyvene.

Årsagen til at Danske Bank og OK-Klubben har inviteret Sunny Cagara til at holde foredraget her i Taastrup er naturligvis, at tricktyverier ofte rammer pensionister og andre personer lidt oppe i årene, og at forebyggelse er meget vigtigt, grundet de mange tricktyverier, som vi har i Taastrup.

Ved hjælp af praktiske demonstrationer, teoretisk undervisning og en god portion humor, sørger Sunny Cagara for at klæde publikum på til at undgå tricktyvenes lange fingre. Et sådant sikkerhedsforedrag er den bedste forebyggelse, man umiddelbart kan få, og så er det også ganske underholdende.

Foredraget finder sted tirsdag den 29. august klokken 14.30 til klokken 16.30 i Taastrup Kulturcenter. Entre, der udover foredraget omfatter kaffe og kage, er 30 kroner for medlemmer og 50 kroner for ikke medlemmer. Billetter købes ved indgangen.