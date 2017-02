Hverdagsliv i storbyen

Månedens kunstner i Kunstforeningen Foyer'en er Inge Nygaard, som er uddannet på Aarhus Kunstakademi. Hun har deltaget på mange censurerede, separat- og gruppeudstillinger og har endvidere udstillet mange gange i udlandet. USA (New York), Mexico, Holland og Spanien. Fra at være abstrakt i sine kunstneriske udtryksformer, er Inge Nygaards nu i højere grad optaget af det naturalistiske i sine billeder, og her i særlig grad på at skildre miljøet og livet, som det leves i storbyer - fx New York.