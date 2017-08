Diplomet var i 2015 kreeret af Agnete Dollerup og blev overrakt til vinderen Bente Steffensen af Carsten Rose, direktør i Danske Bank i Taastrup. Foto: Per Buurgaard Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

Hvem skal have Omsorgsprisen 2017?

Taastrup - 27. august 2017

For fjerde år i træk, skal Omsorgsprisen uddeles på FN's Internationale ældredag den 4. oktober.

Prisen er et unikt initiativ startet i Taastrup, som nu har bredt sig til flere steder i landet. Initiativgruppen bag Omsorgsprisen tager netop nu imod indstillinger til prisen 2017.

Formålet med Omsorgsprisen er at hylde en person, forening eller gruppe, der har ydet en frivillig, uegennyttig og særlig omsorgsindsats inden for ældreområdet. Alle kan indsende en nominering til prisen, hvormed der følger en check på 3.000 kr. sponsoreret af Danske Bank.

Fristen for indstillingerne er 14. september og sendes til b.e.m@privat.dk med en grundig motivering.

Alle i Høje-Taastrup Kommune kan indstille en person, forening eller gruppe til Omsorgsprisen, som de mener, har ydet en særlig indsats for ældre i lokalområdet. Dette betyder, at alle kan vinde prisen.

Sidste år var der mange gode indstillinger til årets Omsorgspris, og det var svært at vælge en enkelt vinder. Der blev derfor valgt to.

Det var en glad Carsten Rose, der sidste år kunne overrække to store mobilepay-checks på 3.000 kr. Den ene til Bente Gouriou og den anden til Ældre Sagens Vågetjeneste i Høje-Taastrup.

Danske Bank i Taastrup er sponsor for prisen og har været det siden den blev uddelt første gang.

Bente Gouriou havde ved prisens overrækkelse arbejdet med frivilligt arbejde i mere end 10 år. Hun er kontaktperson for en masse 'Gå tur venner', som går tur med ældre borgere samt kontaktperson for cykelpiloterne, som cykler med plejehjemsbeboere. Hun er samtidig besøgsven, medarrangør af søndagscaféer på kommunens plejehjem og er med i Ældre Sagens 'Telefonstjerne', der hver morgen ringer til enlige, hjemmeboende pensionister. Hun er med i Taastrup Veteransport og frivillig hjælper i klubhusets kantine og deltager aktivt i mange landsindsamlinger - og så en hel masse mere.

- En rigtig ildsjæl og rollemodel, sagde Carsten Rose blandt andet ved overrækkelsen.

Vågetjenesten modtog prisen for sit nærvær og gode forberedelse. Tjenesten er forholdsvis ny i Høje-Taastrup og tilbyder støtte til døende og deres pårørende. Tjenesten er oprettet for at give ro, nærvær og tryghed ved livets afslutning og tager ud på både plejecentre og private hjem.

- Prisen gives for en menneskekærlig og omsorgsfuld indsats, der har stor betydning for en værdig afslutning på livet,« lød Carsten Roses motivering for, at Ældre Sagens Vågetjeneste med Kirtsen Thuesen som koordinator, fik omsorgsprisen.

Både Kirsten Thuesen og Bente Gouriou var helt uforberedte på, at det var dem, der skulle have den store ære at få årets pris.

Forrige års modtager af omsorgsprisen var Bente Steffensen, formand for OK-Klubben og stifter af Seniorrejser.