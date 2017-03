Send til din ven. X Artiklen: Hvem ejer aktierne? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hvem ejer aktierne?

Taastrup - 04. marts 2017 kl. 15:28 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En familie i Høje-Taastrup Kommune ejer i gennemsnit aktier for 52.849 kroner.

Det viser tal fra Danmarks Statistik, som har set på familiernes formuer placeret direkte i aktier. Tallene viser, at der er stor forskel på, hvor mange aktier man har stående i depotet, alt efter hvor man bor, skriver DAGBLADET Roskilde.

Rudersdal Kommune ligger helt i top. I 2015 ejede en familie her i gennemsnit aktier for 1.436.878 kroner. Det er næsten dobbelt så meget, som i Gentofte, der ligger nummer to på listen. I den anden ende af spekteret finder man familier fra Ishøj, der ligger i bunden med et gennemsnit på 28.836 kroner.

Høje-Taastrup Kommune ligger på en 55. plads, da en familie her i gennemsnit ejer aktier for 52.849 kroner. Vallensbæk er på plads nummer 19, da en familie her i gennemsnit ejer aktier for 105.180 kroner, men Roskilde er på en 17. plads med et gennemsnit på 107.324 kroner per familie.

Opgørelsen indeholder kun aktier, som familierne ejer direkte. Det betyder, at aktier ejet gennem for eksempel investeringsforeninger eller pensionskasser er ikke talt med i opgørelsen.

På samme vis er det muligt, at familierne ud over at eje børsnoterede aktier også ejer aktier i for eksempel familieejede selskaber, der ikke er børsnoterede og ikke ligger i depot, oplyser Danmarks Statistik.

De fem kommuner, hvor familier har flest penge investeret i aktier, er Rudersdal, Gentofte, Lyngby-Taarbæk, Hørsholm og Fredensborg.

De fem kommuner, hvor familier har færrest penge investeret i aktier, er Langeland, Albertslund, Læsø, Bornholm og Ishøj.