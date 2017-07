Den lille sø ligger ud til Sejlbjerg Alle over for Springcenter Nærheden og lige ved siden af de kommende byhaver. Foto: NærHeden P/S

Hvad skal søen hedde?

En lille sø i Nærheden i Hedehusene skal have et navn.

Mange kender måske det flotte naturområde Sejlbjerg Mose, som ligger i den sydlige del af Nærhedens område. Men faktisk ligger der to små søer mere i Nærheden, som de færreste kender, fordi de er omkranset af buskads. Den ene af disse søer ligger ud til Sejlbjerg Alle - over for Springcenter Nærheden og lige ved siden af de kommende byhaver, og det er den, der nu skal have et navn.