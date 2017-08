HuskMitNavn vendte tilbage til skolen

- HuskMitNavn er ikke interesseret i at være kendt som person, han er interesseret i at være kendt for sin kunst. Derfor har han hætte på og ingen ved rigtig, hvordan han ser ud. Han kender Borgerskolen, og han kender rigtig meget til Taastrup. Når man er kunster, har man kunstnerisk frihed, så der er ikke nogen, der har bestemt, hvordan kunstværket skulle se ud. Det har kunstneren bestemt. Jeg tror, der er rigtig mange meninger til det her. Personligt er jeg rigtig glad og stolt over, at vi har et gavlmaleri i Taastrup til glæde for børnene, de voksne og borgerne generelt, lød det fra Lars Bælum Jensen, da han kunne klippe snoren som et symbol på afsløringen af gavlmaleriet.