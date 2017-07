Hus fra jernalderen dukker op

Men der allerede dukket spændende ting frem af jorden, skriver museet på sin Facebook-profil: »Blandt et virvar af stolpehuller og gruber fra et stort bopladsområde kan vi se, at der i jernalderen har ligget et stort hus. Det har været 36 meter langt og 6 meter bredt og er dermed et af de største huse, der kendes fra det område. De næste uger vil vi forsøge finde ud af mere om, hvordan huset har været indrettet, og hvordan bopladsen har set ud.«