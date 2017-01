Hotdogkursus og heltetræning

Derfor tilbyder FOF selvfølgelig også alle de klassiske aftenskolekurser, hvor der alt efter smag og interesser er rig mulighed for at dygtiggøre sig eller udfolde sine kreative evner. Også hvis man vil gøre noget godt for sig selv, sin krop og sin sundhed er der masser at hente. Karina Waage-Jensen peger på, at FOF har noget for alle uanset alder, grundform og helbred. "En af vores styrker på det her område er, at vi både har noget for dem, der vil have pulsen op, og for dem, som søger ro og harmoni".