Høstfest med hygge og kræmmere

Taastrup - 05. september 2016

»Vi havde en rigtig god høstfest. De 300 stykker morgenbrød, som blev serveret foran Slagter Kruse, blev hurtigt spist og så fortsatte festen med god stemning i gaden,« fortæller Tina Pihl, formand for Taastrup Bymidte.

Der var stillet kræmmerboder op i Taastrup Hovedgade og Gasværksvej var reserveret til børnekræmmerboder, men da der ikke var så mange børnekræmmere, blev de flyttet op blandt de voksne kræmmere.

»Vi håber, at vi til næste fest kan få flere børnekræmmere til at komme, for denne gang var der ikke så mange, der havde meldt sig til. Men området omkring Gasværksvej, hvor Kim Larsens tivoliland var stillet op, blev alligevel meget besøgt. Ikke mindst den store hoppejumper var et kæmpe hit hos de små,« siger Tina Pihl.

Mek Pek var dagens musikalske trækplaster. Han optrådte med sit Åh Abe-show på Domhustorvet kl. 13 og det var populært. Showet var en del af den Gang i Danmark-aftale, som Taastrup Bymidte i år har indgået. Her kommer forskellige kunstnere til byen med scene og udstyr og spiller i en halv time. Tina Pihl fortæller, at man i bestyrelsen i Taastrup Bymidte er nået til den konklusion, at man vil prøve en anden form for underholdning til næste år.

»Vi har været meget glade for de kunstnere, der har været her. Mek Pek var også virkelig god og satte rigtig gang i gaden. Men vi synes en halv time er for kort tid og derfor vil vi prøve noget andet,« siger hun.

Der er endnu en Gang i Danmark-optræden tilbage. Lørdag den 24. september kommer Bubber med sit 'Sport i Danmark'-show. Og herefter udløber kontrakten med Gang I Danmark.

»Vi vil overveje, hvad vi skal gøre i stedet for, men vi vil gerne have nogle arrangementer, der varer lidt længere tid,« siger Tina Pihl.

I anledning af høstfesten var der sat flag op i gaden og de får lov til at blive stående til næste weekend, hvor der er Frivillighedsdag og Farmers Marked.