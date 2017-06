Se billedserie Carl Christian Ebbesen (DF) og Høje-Taastrups borgmester Michael Ziegler (K) taler med stadsarkivar Elisabeth Bloch, der viser en bog med registreringen af alle de fattige i København mellem 1799-1816. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Høje-Taastrup sikrer Københavns historie Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Høje-Taastrup sikrer Københavns historie

Taastrup - 28. juni 2017 kl. 09:22 Af Johan Monggaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Med et spadestik hver i jorden kunne borgmester Michael Ziegler (K) og kultur- og fritidsborgmester i København, Carl Christian Ebbesen (DF), tirsdag tage de første spadestik til en bedre sikring af mere end 1000 års københavnsk kulturarv.

Med spadestikket er der nu officielt blevet sat gang i byggeriet af et nyt fjernarkiv for den københavnske kulturarv, der får adresse på Erik Husfeldtsvej i Høje-Taastrup, skriver DAGBLADET Roskilde.

Det er Københavns Kommune, der står for bygningen efter at have købt en 20.000 kvadratmeter stor grund på Erik Husfeldtsvej.

På den kæmpemæssige grund bliver der bygget en 8.000 kvadratmeter stor bygning, der skal rumme Københavns Stadsarkivs mere end 47 hylde-kilometer med blandt andet historiske dokumenter og genstande samt Thorvaldsens Museums, Københavns Museums og Nikolaj Kunsthals tusindvis af genstande på bedst mulige klimasikrede måde.

De høje jordpriser gjorde det umuligt for Københavns Kommune at finde en egnet grund hos sig selv.

- Vi ville gerne have en placering så tæt på København som overhovedet muligt, så københavnerne kan have adgang, og hvor transporten heller ikke vil være for lang. Og vi været heldige med, at vi kunne få denne lokation, hvor vi kunne få grunden til en rimelig pris, der er billigere end i København, hvor priserne er fuldstændig ublu til så stort et byggeri, siger Carl Christian Ebbesen, der fortæller, at stederne, hvor de historiske genstande bliver opbevaret i København, er ramt af skimmelsvamp.

Og valget glæder borgmester Michael Ziegler:

- Med sit indhold er det en fantastisk spændende bygning, og at den er placeret hos os, giver os en markedsføringsgevinst. For vi dyrker en fortælling om, at Høje-Taastrup ligger i et smørhul tæt på København, har en god infrastruktur, rimelige jordpriser og er en smidig kommune, lyder det fra Michael Ziegler, der samtidig bakker op om, hvad den nye bygning kommer til at rumme, når den står færdig om et års tid.

- Jeg synes, at aktiviteten er fantastisk er spændende. Historie er vigtig, det er ikke lige gyldigt. Historie handler om, hvem vi er, og hvis vi ikke ved, hvor vi kommer fra, så ved vi heller ikke, hvor vi er på vej hen, forklarer borgmesteren, der oplyser, at Høje-Taastrup Kommune har stået for lokalplanen for grunden.

Københavns Kommune har afsat 167,4 millioner kroner til byggeriet, hvoraf der er blevet sat 119 millioner kroner af til bygning og grundkøb.