Høje-Taastrup gav penge til Syrien-kriger

Taastrup - 19. maj 2017 kl. 12:22 Af Stina Felby Egerup

Tre gange er en dansk Syrien-kriger draget i krig, mens han har fået udbetalt kontanthjælp - to af gangene med penge fra Høje-Taastrup Kommune.

Det skriver Ekstra Bladet, der tidligere har kunnet fortælle om mandens første tur til Syrien tilbage i 2012.

Men nu viser hemmelige dokumenter, som avisen har set, at manden også har været i Syrien i 2013 og igen i 2015.

Under de to første rejser boede han i Høje-Taastrup Kommune, og borgmester Michael Ziegler (K) er bestemt ikke tilfreds med, at det kunne lade sig gøre.

- Det er helt uholdbart, hvis vi sender penge til nogen, der rejser til Syrien og måske kæmper mod danske soldater. Det kan vi selvfølgelig ikke have, og der er ingen tvivl om, at sagen skulle have været håndteret bedre dengang, siger borgmesteren til DAGBLADET Roskilde.

Han understreger dog, at der er strammet meget op på procedurerne på området siden da.

- Det samme ville ikke kunne ske i dag. Vi skal selvfølgelig reagere prompte, hvis vi får viden om, at en borger på kontanthjælp ikke er i Danmark, siger han.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger fik den danske Syrien-kriger udbetalt 82.392 kroner i kontanthjælp af Høje-Taastrup Kommune i den første periode i 2012.

Høje-Taastrup Kommune fik dog først viden om mandens første ophold i Syrien i marts måned 2014 fra Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering (STAR), godt to år efter.

Inden da havde han dog allerede været af sted en anden gang, nemlig i perioden fra 1. juni til 26. juni 2013, hvor han ifølge Ekstra Bladet fik udbetalt 12.090 kroner i kontanthjælp fra Høje-Taastrup Kommune.

Kommunen vil hverken be- eller afkræfte data vedrørende konkrete underretninger på enkeltpersoner, da det er personfølsomme oplysninger - men opfattelsen i Høje-Taastrup Kommune er, at underretningerne fra STAR kommer med meget store forsinkelser i forhold til de perioder, de vedrører, oplyser kommunen til DAGBLADET Roskilde.

For oplysningerne er afgørende for, at kommunen kan udbetale de rette ydelser.

- Generelt skal det være sådan, at vi har en løbende dialog med borgere på kontanthjælp med henblik på at hjælpe dem i arbejde, og de skal løbende i aktivering og til samtaler. Men vi kan jo ikke ringe til alle kontanthjælpsmodtagere hver dag og spørge, om de er i Danmark, så det er klart, at der kan ske smuttere. Det vigtige er, at vi reagerer prompte, når vi får sådanne oplysninger, og det gør vi også, understreger Michael Ziegler.

Den omtalte mand var en tredje gang i Syrien i juli 2015, men her var han i mellemtiden flyttet til Albertslund Kommune, som i den periode udbetalte i alt 26.155 kroner til manden, skriver Ekstra Bladet.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) har indkaldt 12 borgmestre, herunder Michael Ziegler, til møde om, hvad man kan gøre ved problemet, og ministeren understreger, at det er kommunernes ansvar at holde styr på, om kontanthjælpsmodtagere drager i krig.

Borgmester Michael Ziegler hilser alle nye tiltag på området velkommen.

- Vi skal hele tiden se på, hvordan vi kan få tingene til at fungere bedst muligt, så der ikke er huller i sien. Så det er godt at se på, hvordan vi sikrer, at kommunen får de nødvendige oplysninger i sager som disse, siger han til DAGBLADET Roskilde.