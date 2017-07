Høje-Taastrup er nomineret til Con Amore kulturpris

Prisen uddeles af Amatørernes Kunst og Kultur Samråd og Landsforeningen for Dramatisk Virksomhed. Ønsket er at sætte fokus på de kommuner, der skaber de bedste vilkår for amatørkulturen. Prisen gives til den kommune, der via en særlig indsats arbejder for at forbedre eller forny amatørkulturens udfoldelsesmuligheder og levevilkår lokalt.