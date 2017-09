Rådgivningsvirksomheden Orbicon har netop indviet sit nye klimavenlige domicil i Høje Taastrup. Årsagen til placeringen i Høje Taastrup er blandt andet den gode infrastruktur. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Høje-Taastrup den bedste erhvervskommune på Sjælland

Taastrup - 04. september 2017

Høje-Taastrup rykker fremad og er nu nummer fem i erhvervsklima blandt alle landets kommuner.

- Jeg er stjerneglad for resultatet, for der er hård kamp om placeringerne i toppen. Nu er vi ikke alene den bedste erhvervskommune i Region Hovedstaden men på hele Sjælland.

Sådan lyder den første kommentar fra Høje-Taastrups borgmester Michael Ziegler (K), efter Dansk Industri mandag aften har offentliggjort resultaterne fra sin årlige analyse af erhvervsklimaet i landets kommuner.

Analysen bygger dels på statistiske nøgletal fra de enkelte kommuner, dels på virksomhedernes vurdering på en række områder. 86 virksomheder i Høje-Taastrup, der repræsenterer 7.200 beskæftigede - svarende til godt en fjerdedel af de privat beskæftigede i kommunen - har deltaget i analysen.

Høje-Taastrup placerer sig som nummer fem blandt alle landets 98 kommuner i DI's analyse af det lokale erhvervsklima. Det er bedst på hele Sjælland - og for fjerde år i træk bedst i Region Hovedstaden.

Der er tale om et markant løft i forhold til sidste år, hvor Høje-Taastrup placerede sig på en 11. plads. Nu er kommunen igen i top-ti, som er en del af kommunens målsætninger på erhvervsområdet.

Høje-Taastrup scorer topkarakter i kategorien: Infrastruktur og transport - det vil blandt andet sige veje, offentlig transport mm. Her er man gået syv pladser frem i forhold til 2016-analysen.

Den største tilbagegang er i kategorien: Kommunens velfærdsservice, som dækker over folkeskolen og adgangen til børnepasning. Her er kommunen gået 31 pladser tilbage til nr. 46 i 2017-analysen.

Virksomhederne giver topkarakter til den gode dialog med både lokalpolitikere og embedsmænd, ligesom de også sætter pris på kommunens indsats for at tiltrække og fastholde virksomheder.

- En placering som nummer fem er ikke noget vi er kommet sovende til. Det skyldes et mindset og en servicekultur i hele organisationen, når vi er i kontakt med virksomhederne. Jeg tolker analysen sådan, at virksomhederne ser os som en god samarbejdspartner, siger borgmester Michael Ziegler.

Han mener ikke, at der er nogen modsætninger mellem kommunens satsning på at tiltrække og fastholde de private virksomheder og arbejdspladser, og den kommunale velfærdsservice:

- Der er siden 2010 skabt over 9.000 nye arbejdspladser i Høje-Taastrup Kommune. Vi kan se, at ledigheden går ned, og at vi får øgede indtægter i selskabsskatter. Det medvirker til at styrke fundamentet for den lokale velfærd. Det er ikke et enten eller - de private virksomheder og arbejdspladser medvirker til, at vi kan fastholde den kommunale service. Jeg mener vi kan konstatere, at vores erhvervsstrategi nu giver pote, understreger Michael Ziegler.

Han er ikke begejstret for, at vurderingen af den kommunale velfærdsservice er faldet hos virksomhederne.

- Jeg anerkender naturligvis tallene, men jeg mener ikke, at vores skoler og daginstitutioner er blevet dårligere i løbet af det seneste år. Måske er årsagen, at vi ikke har været gode nok til at fortælle om udviklingen. Tallene viser jo, at vores skoler præsterer bedre år for år, og det skal vi måske blive bedre til at synliggøre, siger Michael Ziegler.

Mens den kommunale velfærdsservice altså vurderes ringere i 2017-analysen i forhold til 2016, så uddeler virksomhederne topkarakter til infrastruktur og transport. Det kan man genkende hos rådgivningsvirksomheden Orbicon, der er blandt de senest tilflyttede virksomheder i Høje-Taastrup:

- Vi har valgt at placere vores hovedkontor i Høje Taastrup, fordi vi her ligger helt centralt. Høje Taastrup er porten til hele hovedstadsregionen, og samtidig har vores ansatte nemt ved at pendle til arbejde, uanset hvor på Sjælland de bor, siger Jesper Nybo Andersen, administrerende direktør i Orbicon.