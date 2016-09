Se billedserie Haven i Sengeløse bærer præg af Liselottes store viden om planter og havebrug. Foto: iplants.dk

Send til din ven. X Artiklen: Hjælp til en flot have Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hjælp til en flot have

Taastrup - 16. september 2016 kl. 17:08 Af Pernille Rohde Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Både som nybegynder og garvet haveejer kan man være i tvivl om, hvordan man bedst passer haven. Hvilke stauder er bedst at vælge og hvor skal de plantes henne? Hvornår skal træer og buske beskæres og løg lægges?

Liselotte Haller, som er uddannet have- og parkingeniør, har svar på disse spørgsmål og i sit nystartede firma iplant.dk arbejder hun med at rådgive og hjælpe haveejere.

Liselotte har en baggrund indenfor administration og produktion af teater, men da hun blev ramt af stress, blev et lille frimærke af en have, som hun dengang havde på Østerbro, løsningen.

Efter nogle år, hvor meget af tiden gik med at have hænderne i jorden, søgte hun om optagelse på have- og parkingeniør-uddannelsen og den gav hende en bred, faglig viden om pleje og nyanlæg af grønne områder.

I 2005 købte hun hus i Sengeløse med sin mand og her har de boet siden i en tidligere landarbejderbolig med 1300 kvadratmeter jord til.

I årenes løb har Liselotte hjulpet venner, familie og bekendte med deres haver og nu har hun taget springet og åbnet eget firma.

Rådgivning og makeover

»Jeg har fundet en niche, hvor jeg giver rådgivning til haveejere hjemme i deres egen have. Det kan fx være, at der er brug for vejledning til at beskære æbletræet, en snak om hvorfor nogle stauder og buske ikke trives - eller måske en udveksling af idéer til nye planter i et eller flere bede,« siger Liselotte Haller.

Hun hjælper også gerne med at give haven en make-over. »Det kan der være brug for, hvis huset har stået til salg længe, eller der skal holdes en stor fest i haven,« forklarer Liselotte.

Hun tilbyder også et krukkeabonnement, hvor hun tre gange om året tilplanter krukker med sæsonens forårs- sommer- og efterårsblomster, skifter jord og gøder. Alt kunden selv skal gøre er så at vande og nippe visne blomster af.

Tips til sensommerhaven

»Sensommeren er det perfekte tidspunkt til at plante nyt i haven. Jorden har den helt rigtige temperatur, der skal ikke vandes så meget og planterne kan stille og roligt stå og finde rodfæste. Hvis man vil være god ved sin græsplæne, er det også det rigtige tidspunkt lige nu. Riv visne blade og gammel græstørv af så den kan få luft, så lidt græsfrø i hvor der er bare pletter, og giv den evt. en topdressing af kompostmuld og sand i et tyndt lag. Løg, som giver blomster til næste forår og sommer, skal man lægge fra oktober til december inden frosten for alvor kommer,« siger Lise-Lotte.