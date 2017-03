Se billedserie Christina Bonnevie (t.v.) er kræftkoordinator i Høje-Taastrup Kommune og Mersi Keller (t.h.) har gået i et kræftrehabiliteringsforløb, som har givet hende et skub i den rigtige retning efter et svært sygdomsforløb. Foto: Sisell Larsen

Hjælp efter et kræftforløb: Et skub mod en normal hverdag

Taastrup - 01. marts 2017 kl. 15:48 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

59-årige Mersi Keller fra Taastrup fik konstateret akut leukæmi i februar 2015. Siden da har hun været igennem en omfattende og langvarig behandling, hvor hun blandt andet har fået kemobehandlinger og en stamcelletransplantation - et miks der har sat sine spor på kroppen.

»Det tærer på ens krop, når man er igennem et langt sygdomsforløb. Man bliver slap. Så slap at bare det at bukke sig ned for at samle noget op fra gulvet bliver en stor opgave,« siger Mersi Keller. Hun var derfor heller ikke i tvivl om, at hun gerne ville deltage i Høje-Taastrup Kommunes kræftrehabiliteringsforløb, da hun læste om det i Lokalavisen Taastrup.

»Jeg så en annonce om det i Lokalavisen for snart et år siden. Og da jeg efterfølgende var til kontrol på sygehuset, spurgte jeg min læge til råds. Han syntes, at det var alle tiders, og skrev en henvisning,« fortæller Mersi Keller.

Tættere på normal hverdag Mersi Keller startede på Sundhedscenteret i februar 2016 og her har hun både mødt ligesindede og fået inspiration til, hvordan hun kan holde fast i de gode vaner både mens hun blev behandlet for kræft og efterfølgende.

»Jeg har været meget isoleret derhjemme, fordi jeg ikke har haft noget immunforsvar. Det var derfor ekstra rart at komme ud og se nogle andre mennesker, og at snakke med nogen, som også har haft kræft og derfor forstår ens situation,« siger Mersi.

Sundhedscenter Espens Vænge slog dørene op for rehabilitering til kræftpatienter i januar 2016. Og der har på nuværende tidspunkt været henvist 62 borgere til Sundhedscenteret. Det er en stigning på 52 i forhold til 2015, hvor Høje-Taastrup Kommune tilbød kræftramte borgere rehabilitering i Brøndby Kommune. Ifølge kræftkoordinator Christina Bonnevie skyldes stigningen i antallet af henviste borgere især, at der er kommet et lokalt tilbud.

»Mange bruger i forvejen meget tid på transport til og fra behandling på hospitalerne, derfor gør vores lokale tilbud, at det er mere attraktivt, især når man er syg og ikke har sit normale overskud,« siger Christina Bonnevie og fortsætter:

»Men selvom vi oplever, at flere borgere bliver henvist, er det stadig en kendsgerning, at endnu flere kunne have gavn af tilbuddet.«

Et skub På Sundhedscenteret går tilbuddet ud på at kombinere fysisk aktivitet med undervisning i blandt andet kost, træthed, søvn og mental sundhed. Deltagerne bliver undervist af erfarne fagpersoner indenfor kræftområdet, og de arbejder sammen på tværs for at hjælpe deltagerne bedst muligt.

Mersi er glad for, at hun fik tilbuddet om kræftrehabiliteringsforløbet i Sundhedscenteret.

»Forløbet her har givet mig et skub i retning af en normal hverdag; bare det at komme i gang med at få sig rørt lidt igen har været godt.«

Det undrer derfor også Mersi Keller, hvorfor man ikke automatisk bliver henvist til Sundhedscenteret, når man har fået konstateret en kræftsygdom.

»For mig at se, er det vigtigt, at folk får tilbuddet, fordi det er relevant. Man bliver meget svag af et langt behandlingsforløb, så at man kan komme her under kyndige menneskers vejledning, hvor man stille og roligt kan starte op igen - det er rigtigt godt,« mener Mersi Keller.

Hospitalets vurdering Høje-Taastrup Kommunes kræftkoordinator Christina Bonnevie fortæller, at det er hospitalet, der skal fortage en behovsvurdering, hvorudfra der skal tages stilling til om patienterne skal henvises til kræftrehabilitering i kommunen.

»Det er desværre ikke alle afdelinger der gør det systematisk endnu, derfor er tilbuddet ikke kendt af alle kræftpatienter. Derudover er der en gruppe som først oplever behov for tilbuddet efter endt behandling, hvor de kun sjældent kommer på hospitalet, her er det oplagt at egen læge henviser.

Jeg får som kræftkoordinator ikke automatisk besked om hvilke borgere der har kræft. Derudover kan jeg ikke henvise til forløbene, andet end jeg kan hjælpe borgerne med at få en henvisning fra egen læge eller hospitalet,« fortæller Christina Bonnevie.