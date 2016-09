Se billedserie De to æsler er doneret af Lokalbolig i Glostrup og de er tilredet, så børnene kan få en ridetur.

Send til din ven. X Artiklen: Heste og æsler i naturbørnehuset Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Heste og æsler i naturbørnehuset

Taastrup - 02. september 2016 kl. 15:14 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Naturbørnehuset i Vestskoven, som åbner 3. oktober, er i fuld gang med at istandsætte den gamle naturskole i Vestskoven. Søndag den 4. september holder børnehuset åbnet hus kl. 11 til 14 og dagen efter, mandag den 5. september er det Skovens Dag og her er åbent kl. 8-16 og både institutioner og private er velkomne.

Bendt Kristiansen fra Taastrup, som i årevis har kæmpet for stedet, har fået stor medvind efter at børnehuset fik en aftale med Naturstyrelsen om at rykke ind i den nedlagte naturskole og derefter blev godkendt af Albertslund Kommune.

»Vi er så heldige, at rigtig mange bakker os op. Vi har for eksempel fået maling doneret af Flügger Farver i Albertslund pg Lokalbolig i Glostrup har valgt at sponsorere to æsler, som ankommer til naturbørnehuset søndag den 4. september,« fortæller Bendt Kristiansen.

Ideen med stedet er, at det ikke bare skal være en traditionel børnehave, men et sted, hvor børnene bliver set og er en vigtig del af hverdagen. At naturbørnehuset ligger i Vestskoven betyder, at der er adgang til store naturområder og de vil blive inddraget meget i dagligdagen. Udover æslerne er der to heste og senere kommer der grise til, som børnene skal være med til at passe.

De skal også dyrke jorden og lave kreative sysler.

Der er mulighed for at få sit barn skrevet på venteliste eller meldt ind i den private institution. Man kan høre mere ved åbent hus-arrangementerne eller på hjemmesiden naturbørnehuset-vestskoven.dk. Man kan også fælge dem på facebook: Naturbørnehuset Vestskoven.

Adressen er Østbakkevej 16, Albertslund.