Det nye rådhus skal placeres tæt ved City 2 (i den røde ring), men det er endnu ikke besluttet, hvordan rådhuset skal se ud. Illustration: Høje-Taastrup Kommune

Send til din ven. X Artiklen: Her skal det nye rådhus ligge Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Her skal det nye rådhus ligge

Taastrup - 08. februar 2017 kl. 14:03 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Så er der blevet fundet en ny placering til det nye rådhus, som skal bygges i Høje-Taastrup Kommune. Det nye byggeri skal opføres i Høje Taastrup C, tæt ved City2, skriver DAGBLADET Roskilde.

Byrådet besluttede i sommer at bygge et nyt rådhus, da nye beregninger viste, at det rent økonomisk bedre kunne betale sig at bygge et nyt rådhus end at gennemføre de nødvendige renoveringer på det eksisterende.

Ved at placere rådhuset i Høje Taastrup C, håber man, at det kan være med til at sætte fart på udviklingen af området.

- Det er en oplagt placering, idet rådhuset så fortsat vil ligge tæt på Høje Taastrup Station, og det vil samtidig kunne være en væsentlig driver til at sætte gang i udviklingen af området, siger borgmester Michael Ziegler (K).

Planerne for det kommende nye rådhus er endnu ikke så detaljerede, så det er ikke afgjort, hvordan det kommer til at se ud. Det bliver dog formentlig i 4-5 etager, og det ligger endvidere i forslaget, at der skal etableres 350 parkeringspladser i terræn, som der er i dag ved det nuværende rådhus.

Den nye placering har gode tilkørselsforhold, ligesom der er gode parkeringsforhold i nærheden, da den giver mulighed for at benytte de eksisterende parkeringspladser ved City2.

- Det kunne være en løsning at dele parkeringspladser med City2, fordi rådhuset primært skal bruge pladserne i dagtimerne, mens mange af City2's kunder kommer efter arbejdstid. På den måde kunne vi optimere brugen af pladserne, siger Michael Ziegler til DAGBLADET Roskilde.