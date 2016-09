Over halvdelen af Danmarks skolebørn kommer til at bruge bolden og få masser af motion i de tre sundhedsuger op til efterårsferien. Foto: Nils Rosenvold

Send til din ven. X Artiklen: Her går de sundeste elever Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Her går de sundeste elever

Taastrup - 19. september 2016 kl. 13:43 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Børnene på Mølleholmskolen var sidste år så sunde, at de kan bryste sig af at være Høje-Taastrup Kommunes sundeste skole.

Skolen har på lige fod med størstedelen af kommunens skoler deltaget i Sundhedsugerne, der løber som en landsdækkende konkurrence på skoler i alle landets kommuner i de tre uger op til efterårsferien i uge 42. Skolebørnene får point efter, hvor sundt de lever, og de dyster blandt andet på kost, søvn og fysisk aktivitet.

Sundhedsugerne er en del af sundhedsprojektet 'Aktiv Året Rundt', som UC Syd KOSMOS med støtte fra Nordea- fonden står bag, og Mølleholmskolen får ikke lov at hvile meget længere på laurbærrene. Tilmeldingen til dette års Sundhedsuger er nemlig i fuld gang, og i skrivende stund ligger den på 375.255 tilmeldte elever. Det er langt over halvdelen af alle Danmarks skolebørn, og arrangørerne regner med at nå tæt på de 400.000 tilmeldte inden fristen den 14. september.

»Vi udvikler hvert år et nyt tema, som kan inspirere og motivere både elever, lærere og forældre til at bevæge sig. I år er temaet 'Brug bolden', hvor bolden er omdrejningspunktet, og jeg er sikker på, at det bliver et hit,« siger projektleder Anders Flaskager, der opfordrer alle lærere til at tilmelde deres klasse til Sundhedsugerne.

Brug bolden hele skoledagen

Hver elev får en bold, som skal sættes i spil på alle mulige måder, så kroppen får masser af bevægelse på en sjov måde. Lærerne i de tilmeldte klasser får hæftet 'Brug bolden hele skoledagen', som giver bud på hvilke aktiviteter, man kan lave sammen med børnene i skolen for at nå kravet om de daglige 45 minutters bevægelse. Der er inspiration til både pauser og timer. Det er nemt at deltage, og som lærer bestemmer man selv i hvilket omfang, man vil deltage med sin klasse.

»Vores mål er ikke kun, at eleverne får sundere vaner - det skal ske samtidig med, at børnene synes, at det er sjovt. Det er det, der giver den vedvarende effekt,« siger Anders Flaskager, som er begejstret for den enorme tilslutning.

Nok var det Mølleholmskolen, der var de sejeste i sundhed i 2015 i Høje-Taastrup Kommune, men med de mange tilmeldte deltagere både i Høje-Taastrup Kommune og på landsplan, skal de være 100 procent engagerede i at bruge bolden for at score højest i sundhedsugerne igen i år.

Fakta

Professionshøjskolen UC SYD’s videncenter KOSMOS (kost, motion og sundhed) står bag projektet.

I 2015 deltog 250.000 børn fordelt på 12.500 klasser på 80 procent af landets skoler. Med forældre og søskende er mere end en million danskere i berøring med projektet.

Projektet hed tidligere Aktiv Rundt i Danmark.

Tilmeldingsfristen til Sundhedsugerne er den 14. september. I september kan man se inspirationsfilm til årets tema på internettet.

Projektet er støttet af Nordea-fonden.

Projektets hjemmeside er: www.aktivaaretrundt.dk