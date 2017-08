Se billedserie Cosplay, som er stort i blandt andet Japan, er et af de nye tilbud, som er på Ungdomsskolens program i år.

Her er der plads til alle: Ungdomsskolen klar til ny sæson

Taastrup - 20. august 2017 kl. 15:51 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I den kommende tid dumper Ungdomsskolens nye tilbudsfolder ned i postkassen til 3145 unge i Høje-Taastrup Kommune.

Ungdomsskolen er et tilbud til alle unge mellem 13 og 18 år om gratis undervisning i fritiden - både ekstra undervisning i skolefag og undervisning i fag og aktiviteter, som man ikke lige finder på skoleskemaet.

Og det er ikke så lidt, der er på det alsidige program i år. Udover de klassiske fag finder man eksempelvis tilbud som cosplay, youtuberne, dørmandskursus, droner, ukulele, streetdance, songwriting og meget mere, skriver DAGBLADET Roskilde.

- Det er vigtigt for os, at vi kan tilbyde de unge et væld af forskellige muligheder, så de unge får mulighed for at prøve sig selv af, forklarer Svend-Erik Hermansen (S), der er formand for Ungdomsskolens bestyrelse.

Flere af ideerne til årets program kommer fra de unge selv, som er kommet med ønsker til forskellige fag eller aktiviteter.

Ungdomsskolen har også et samarbejde med flere folkeskoler, hvor skoleeleverne kan vælge at tage valgfag på Ungdomsskolen, som de så kan få godkendt på skolen. Det giver mulighed for at få nogle anderledes fag, ligesom de på den måde kan møde elever fra andre skoler med samme interesser.

- Ungdomsskolen skal være et frirum, hvor der ikke er fokus på karakterer og præstation, og hvor alle kan være med. Her kan man fejle og prøve nye ting af sammen med andre, som deler samme interesser, forklarer viceungdomsskoleleder Hanne Tjessem.

Den store musical er selvfølgelig også på programmet i år, og den plejer altid at være et tilløbsstykke.

- Musicalen er jo et af vores fyrtårne, som vi er meget stolte af. Det er også fantastisk at se, hvordan de unge vokser undervejs i processen, og der opstår nogle helt unikke fællesskaber og venskaber undervejs, fortæller ungdomsskoleleder Max Melchior.

- I det hele taget er selve processen faktisk det vigtigste på mange af vores hold. Selvfølgelig er det rart med et godt resultat, men processen er mindst lige så vigtig, understreger han.

Igen i år er der også rejser på programmet, og turen går denne gang til London og New York, og så er der en særlig outdoor og adventure-tur til og Tjekkiet i sommerferien.

- Det giver mulighed for nogle lidt anderledes valgfag, ligesom det giver mulighed for at møde unge fra andre skoler, som har de samme interesse, fortæller Max Melchoir.

Ungdomsskolen tilbyder også såkaldte boosterhold, hvor elever i 9. klasse kan få lidt ekstra hjælp inden de afsluttende eksamener.