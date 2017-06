Send til din ven. X Artiklen: Henriks far ville kun starte selv, hvis sønnerne var med Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Henriks far ville kun starte selv, hvis sønnerne var med

Taastrup - 01. juni 2017 kl. 06:43 Af Lisbeth Jansen

Henrik Andreasen har på trods af sine kun 26 år været vidt omkring rent arbejdsmæssigt, før han for knap halvandet år siden kom med som medindehaver i sin fars forretning, da faren skulle starte køkkenelementsforrentingen Designa Taastrup op. Faren havde særligt ét vægtigt argument.

»Min fars krav til at starte selv var, at så skulle det være med hans to sønner, og sådan blev det,« fortæller Henrik Andreasen.

Han synes, det er noget helt andet at sælge køkkener end de jobs, han tidligere har haft.

Henrik Andreasen er da også uddannet mekaniker og har også arbejdet som taxachauffør og skraldemand, før han kom til butikken på Taastrup Hovedgade.

»Jeg har egentlig altid ville være mekaniker, men så fandt jeg ud af, at det ikke var mig. Derfor startede jeg som taxachauffør og senere blev jeg skraldemand, og der havde jeg egentlig ikke planer om at tage væk, men jeg kunne ikke sige nej til min far,« siger Henrik Andreasen.

»Det er noget helt andet og langt mere udfordrende at sælge køkkener end de andre jobs, jeg har haft, hvor der i højere grad er tale om repetition. Her i butikken skal jeg finde løsninger på noget, der sjældent kan lade sig gøre, altså enten få tingene til at lykkes eller finde alternative løsninger til kunderne,« forklarer Henrik Andreasen.

Han holder især af ét bestemt aspekt af sit arbejde.

»Det er lidt særligt at sælge et produkt, som folk går og tænker over og sparer op til i lang tid,« siger han.