På torsdag den 15. juni fejrer de Valdemarsdag på Plejecentret Henriksdal med nye kartofler og snaps. Foto: Ida Wang

Heldige kartofler på Henriksdal

Taastrup - 10. juni 2017 kl. 06:28 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Traditionen tro vil de ældre på Plejecentret Henriksdal fejre valdemarsdag med nyopgravede kartofler og snaps.

Valdemarsdag er dagen, hvor Dannebrog i 1219 dalede ned fra himlen til Kong Valdemar, hvilket fejres hvert år den 15. juni.

Datoen falder midt i sæsonen for nye danske kartofler. Derfor fejrer Plejecentret Henriksdal og de ældre dagen med nye danske frilandskartofler og dertilhørende snaps.

Idéen til festlighederne stammer fra en pårørende, som én gang om året tog nye danske kartofler med til sin mand på plejehjemmet. Det er siden år 2000 blevet til en årlig begivenhed koordineret af Danmarks Kartoffel Råd.

Aalborg Akvavit bidrager igen til den gode smag og stemning ved at donere 1.650 flasker Aalborg Export Akvavit som ledsager til dagens ret på plejehjem over hele landet.

I år har Bladkompagniet tilsluttet sig som ny samarbejdspartner på den festlige dag og er med til at distribuere de gode varer til omkring 700 tilmeldte plejehjem i Danmark.

- Vi vil gerne være med til at hylde Valdemarsdag og de gode stunder, som opstår, når man mødes over en bid mad og akvavit. Vi har valgt at bidrage med netop Aalborg Export Akvavit, fordi det er en gylden og lettilgængelig akvavit med en afrunding af sherry. Det giver prikken over i'et til de nye kartofler og det gode selskab, siger Claus Toftkjær, der er marketingschef hos Aalborg Akvavit.

Bladkompagniet, som er en del af Danske Dagblades Distributionsnet, Danmarks næststørste distributionsselskab med et netværk bestående af flere end 3.500 bude, har i år fået æren af at være med til, at de i alt 1.850 flasker kommer godt frem til de omkring 700 tilmeldte plejecentre.

- Det er er en rigtig sjov tradition, som vi med glæde støtter op om. Vores omdelere er ikke kun med til at transportere snapsen, men de løser også den logistiske udfordring der er, når 1.850 flasker snaps skal fordeles til plejecentre i alle størrelser, fortæller Jesper Nielsen, der er adm. direktør i Bladkompagniet.