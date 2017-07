Se billedserie Det tæppe, der for halvandet år siden fik 57-årige Heidi Birnbaum Kristensen i gang med at dyrke patchwork, er endnu ikke helt færdigt. Men næsten. I mellemtiden har hun lavet et hav af andre patchwork, der enten er givet som personlige gaver til de nærmeste, eller som er kommet med på udstillinger. Her står hun på en stol i sin stue for at være højt nok oppe til at kunne vise tæppet ordentligt frem. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Heidi er pjattet med patchwork

Taastrup - 27. juli 2017 kl. 16:14 Af Lisbeth Jansen

En trådet symaskine af mærket Janome Horizon med lysende elektronisk panel står tændt og parat og venter på sin ejer. Foran maskinen ligger det foreløbige resultat af halvandet års arbejde. Faktisk er lige nøjagtigt dette efterhånden ret så fyldige tæppe det første projekt, som førtidspensionist Heidi Birnbaum Kristensen fra Hedehusene gik i gang med, da hun kastede sin koncentration, kreativitet og kærlighed på håndarbejdsformen patchwork.

Tæppet ved symaskinen er dog langtfra den eneste kreation, som hun har sat sammen af små bomuldsstoflapper. De fleste andre færdige projekter er enten givet som personlige gaver, er hængt op på væggene eller på anden måde i brug i hendes hjem.

En stor del af lejligheden i Hedehusene er nu inddraget til værksted, heriblandt Heidi Birnbaum Kristensens stue, hvor spisebordet er omdannet til arbejdsbord, og der er flere hylder med små og store stofruller, der naturligvis er sorteret efter nuance. På væggene hænger særlige linealer - én med inches, som er den typiske måleenhed inden for patchwork - og flere diamantformede til brug ved stofstykker i særlige faconer.

Tidligere er det heste og landevejscykling, der har fyldt i Heidis liv. Men flere sygdomme såsom gigt og en operation i ryggen har gjort, at hun måtte finde en mere stillesiddende hobby.

-Patchwork har hjulpet mig som en slags terapi. Når jeg sidder med patchwork, lukker jeg alt andet ude og holder koncentrationen, siger hun.

Valget af patchwork lå hende ikke så fjernt, for hun har førhen syet tøj og andre brugsgenstande.

En verden af motiver

- Der er en hel verden af motiver. Jeg får ideer, før hænderne kan nå at følge med. Der er et udtryk inden for patchwork: ufo. Det står for ufærdige objekter. Dem har jeg ikke mange af, for dem er jeg ikke så god til at have liggende, fortæller hun.

På et bord i stuen er en masse stofrester, der tydeligvis er fraklip fra hendes projekter. Resterne går ikke til spilde.

- Jeg bruger dem til at sy på bonruller (i patchwork kan man sy stoflapper sammen ovenpå en papirform,red.). Det er en personlig udfordring, jeg er i gang med, siger hun og uddyber.

- Med patchwork har jeg kontrollen. Det er rart for mig at sy efter et system og jeg fordyber mig. Men med bonrullerne giver jeg slip, for der er det tilfældigt, hvad der bliver syet sammen og hvordan.

Da Heidi Birnbaum Kristensen bliver bedt om at svare på, hvad man skal være opmærksom på, når man dyrker patchwork, tænker hun sig om. Og så bryder hun ud i et grin, mens hun svarer.

- Inden man går i gang, skal man huske en god opsprætternål. Jeg har selv tre-fire-fem stykker liggende, siger hun.

Værker på udstilling

Heidi har snart to af sine værker på udstilling. Det ene i Birmingham, England, til messen Festival of Quilts den 10.-13 august og det andet i Skærbæk til Dansk Patchwork Forenings træf den 26.-28. august.

Det motiv, hun har fået med på udstillingen i Birmingham, er det første selvdesignede projekt, hun har lavet. Årets opgave til deltagerne lød på, at motivet skulle tage udgangspunkt i Flying Geese-blokken, og så var der særlige krav til størrelsen på arbejdet.

Heidi valgte her at lave et værk, hun kalder for »Flyvende gæs i solnedgang«, som er holdt i gult, orange og sort og syet i satin fremfor det normale tætte bomuldsstof. Simpelthen for at give en skinnende effekt. Hendes patchwork er et af 16 danske bidrag til den britiske messe, og hun skal ikke regne med at se det igen før tidligst i 2019, for gæssene skal rundt om i verden og udstilles, før de flyver retur til ejerne.

Fascineret og tilfreds

For Heidi Birnbaum Kristensen er det processen i at skabe noget, der gør, at hun synes så godt om at arbejde med patchwork.

- Det er at se tingene vokse bogstavelig talt mellem hænderne på én. At det bliver til noget. Det er processen og udviklingen undervejs og det fascinerende ved, hvad man kan lave med stof, siger hun og fortsætter.

- At arbejde med patchwork giver mig en tilfredsstillelse og viser mig, at der er noget, jeg er god til, og som jeg virkelig har lyst til at sidde med. Og så giver det mig mulighed for at lave noget personligt og unikt rettet til lige nøjagtigt dem, jeg giver det til, siger hun.

Hun husker blandt andet et tæppe, hun har lavet til sin svigerinde, der forstillede et konkret spil Wordfeud, de to havde spillet sammen, og et tæppe til hendes bror med naturmotiver, fordi han elsker at være udenfor.

Vil i kontakt med andre

Hvor meget Heidi Birnbaum Kristensen end nyder at fordybe sig helt solo i stoflapperne og de motiver, de danner, vil patchwork-entusiasten gerne sparre med andre ligesindede.

- Jeg er medlem af Facebook-gruppen »Patchwork for alle«, men blandt de medlemmer, jeg er i kontakt med der, bor de, der er tættest på i eksempelvis Nordsjælland. Det kunne være hyggeligt også at finde nogle andre patchworkere, der bor lidt tættere på Hedehusene. Hvis vi nu var nogle stykker, der kunne mødes en gang i mellem, så kunne vi dele vores erfaringer, glæder og de udfordringer, vi støder på, mens vi arbejder. Også for fællesskabets skyld, siger hun.

Er man selv ivrig patchworker, der bor tæt på Hedehusene, kan man finde Heidi Birnbaum Kristensen ved at søge på hendes navn på Facebook og herigennem sende hende en besked.

Heidi Birnbaum Kristensen ved allerede, hvad hendes næste projekt skal være: Et motiv af et vandfald med massevis af smalle stofstykker.

- Den er vild, for se her, hvor mange små streger, der skal sys ind, siger hun og gyser forventningsfuldt over den kommende opgave.