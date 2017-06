Indsamling af skrald er blandt de indsatser, unge i straksaktivering kan blive sat til i Høje-Taastrup Kommune. Foto: Per Jensen Foto: Per Jensen

Hed debat om nytteindsats: Hvad består den egentlig af?

Taastrup - 21. juni 2017 kl. 13:28 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvordan er det nu lige, at straksaktivering af unge kontanthjælpsmodtagerer fungerer i Høje-Taastrup Kommune? Det var der tirsdag aften lidt usikkerhed om, da byrådet skulle diskutere et forslag fra Venstre om at møde unge uddannelses- eller jobparate kontanthjælpsmodtagere med et krav om aktivering i nytteindsats inden for 24 timer.

Det skriver DAGBLADET Roskilde.

- Vi savner en klar og ensrettet linje, vi møder de unge med. De skal mødes til et tilbud om aktivering inden for 24 timer, men Venstres opfattelse er, at man ikke er konsekvente nok i dag, forklarede Flemming Andersen (V) om baggrunden for forslaget.

Venstre var i sit forslag blevet inspireret af Greve Kommune, hvor man med en indsats kaldet Service ++ har fået oplevet et markant fald i antallet af kontanthjælpsmodtagere. Indsatsen er sket i samarbejde med kommunens medarbejdere og de faglige organisationer, og samme model lægger Venstre op til i Høje-Taastrup Kommune, så man i fællesskab udarbejder et katalog over opgaver, som kontanthjælpsmodtagerne kan udføre i en servicefunktion.

Men mens de borgerlige partier påpegede, at indsatsen i Greve i høj grad ligner den eksisterende nytteindsats i Høje-Taastrup, så var SF og Enhedslisten lodret imod at lade sig inspirere af Greve.

- De unge skal aktiveres i virksomheder og have mulighed for at få et job eller den uddannelse, de gerne vil. Hvis de er væk fra systemet, så kan vi ikke vejlede dem, påpegede Conny Trøjborg Krogh (SF) og kaldte forslaget fra Venstre for »uheldigt«.

Borgmester Michael Ziegler (K) var blandt dem, der umiddelbart havde svært ved at se, hvordan modellen i Greve adskiller sig fra den metode, der bliver brugt i Høje-Taastrup Kommune, skriver DAGBLADET Roskilde.

- Jeg synes, vi gør det samme: Vi sender de unge i nyttigt arbejde, som er til gavn for samfundet. Det synes jeg godt, vi kan tillade os at kræve, sagde han.

- Og med de forskellige opfattelser af, hvad der gøres her i Høje-Taastrup, så er det måske en god ide at få en sag på Arbejdsmarkedsudvalget, hvor vi kan få beskrevet fremgangsmåden i Høje-Taastrup, og hvordan den eventuelt adskiller sig fra Greve, sagde Michael Ziegler på mødet.

SF og Enhedslisten ønskede dog ikke at stemme for Venstres forslag, mens de øvrige partier var enige om at sende forslaget til videre behandling i Arbejdsmarkedsudvalget.