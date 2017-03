Se billedserie Søskende driller hinanden, også hundehvalpe som disse to schæfere fra Kennel Vestegnens nyeste kuld, der begge vil have fat i skålen. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Har opdrættet flere hvalpekuld, end der er bogstaver i alfabetet

Taastrup - 03. marts 2017
Af Lisbeth Jansen

»Jeg er skudt i hovedet. Det er en slags hundegalskab,« siger Kurt Sørensen med et smil om sin store interesse for schæferhunde.

Siden 1994 har han opdrættet schæferhunde og ved siden af har han Kennel Vestegnen samt en hundepension ved sit hjem i Hedehusene.

Tre hvalpe på otte uger guffer en skål tørfoder toppet med æg, bacon og torskerogn i sig på Kurt Sørensens stuegulv.

Det er Herman, Hebe og Hannah. De to førstnævnte beholder Kurt og hans kone selv. Det er ikke hver gang, at det sker, men sådan bliver det denne gang. I forvejen har parret hvalpenes mor »Vestegnens Baby« og fire andre schæfere i deres kennel, hvoraf den ene hanhund Zorro blev årsvinder i Schæferhundeklubben i 2013 og har 16 parringer på cv'et.

De tre små uldtotter på otte uger har også fire andre søskende. De er bare allerede blevet hentet få dage forinden. De fleste af hvalpene fra Babys kuld ender som almindelige familiehunde. Men et par stykker af dem kommer til »at gå hele vejen«, som Kurt Sørensen udtrykker det, med at deltage på udstillinger og være med i kåringer.

Schæferopdrætteren har det ganske fint med at tage afsked med de nuttede små.

»Jeg ved jo, at de kommer ud i deres nye familier og bliver enebørn og dermed får hele forkælelsen,« siger han.

Kurt Sørensen har regnet sig frem til, at han i gennemsnit har haft et og trekvart kuld hvalpe om året, siden han begyndte som opdrætter.

Det nuværende kuld er moderhunden Babys andet kuld hvalpe. Mens de små spiser, ser hun sit snit til at lægge sig i stuens ene sofa og få sig en velfortjent pause, mens hun bliver nusset i ansigtet.

Faderhunden hedder Xentos von der Willhemswarte, og Kurt Sørensen har selv kørt til Tyskland for at få Baby parret med ham. Hvalpene fra Kennel Vestegnen har stamtavlen i orden. Kurt Sørensen går nemlig op i at, at de hunde, han avler på, overholder de etiske avlsanbefalinger for schæferhunde. Både hvad angår fysisk sundhed og væsen i form af elementer som målinger af hofteledsdysplasi (HD), albuedysplasi (AD) og brugsprøveprogrammet (IPO).

For ham er det allervigtigste, at kynologien og temperamentet er i orden.

Ville gøre det bedre Kurt Sørensens forkærlighed for schæfere skyldes flere ting.

»Jeg vil gerne have en hund, jeg kan klappe, uden at den vælter. Den skal kunne passe på, kunne gå spor og indgå socialt i familien,« siger han.

»Jeg begyndte med avlen, fordi jeg jo godt kan lide hundene. Jeg havde noget godt materiale at avle på og ville se, om jeg kunne lave noget, der var endnu bedre,« siger Kurt Sørensen og tilføjer, at han med det nyeste kuld har haft hele fire forudbestillinger på hvalpene. Mens Herman, Hebe og Hannah leger på gulvet, vil to af dem have den samme plastikskål at lege med, så de bider sig fast i hver sin del af skålen.

»Se dem lige med den skål. Det er et spil, der kører. Begge hvalpe har høj haleføring, det betyder, at de prøver at dominerer hinanden,« kommenterer Kurt Sørensen.

»Der er drifter og masser af temperament i hvalpene. De er kærlige. Især Herman vil gerne putte. Og så er de gode til at beskæftige sig selv,« siger han.

Se flere hvalpe Schæferopdrætteren har flere råd til de, der står overfor at skulle købe en hundehvalp. Generelt skal man som kommende hundeejer ifølge Kurt Sørensen sætte sig godt ind i den hunderace, man køber.

»Når man er ude at besøge et kuld, så se efter, om hvalpene trives og får noget ordentligt at spise. Er hvalpene tillidsfulde? Laver de ballade og kommer løbende? Folk gør nogle gange det, at de køber en hvalp, så snart de ser den første. Men man bør se flere hvalpe og opsøge flere kenneler, inden man beslutter sig,« siger han.

Sådan noget som brugsprøver og forældrehundenes ophav er også noget af det, han nævner, er godt at se efter.

»Og se efter prisen. Vil man have en Rolls-Royce eller en Fiat 500? Man får, hvad man betaler for,« understreger Kurt Sørensen.

Han nævner også valget af ordentligt foder som afgørende for hundens sundhed, og understreger, at variation i maden er godt for at undgå allergi og pirre nysgerrigheden.

»Derudover er det vigtigt, at familien, der køber hvalpen har tænkt sig at gå til træning med den. De behøver ikke at gå så langt som udstillinger, men det er altså ikke nok at lade en schæferhund løbe i en hundeskov. Den skal trænes og socialiseres og de første fire-fem måneder er afgørende,« siger Kurt Sørensen.

For at følge lidt med i, hvordan det går de hunde, folk har købt af dem, holder Kurt Sørensen en reunion sammen med to andre kenneler, hvor de hvert år den første søndag efter nytår inviterer hunde fra kennelernes tidligere kuld til at gå en tur med deres ejere rundt om Vallensbæk Mose.