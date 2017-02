Har du gaven klar til Valentins Dag?

»Som smykkedesigner fylder kærligheden. Vi giver smykker til et andet menneske som udtryk for kærlighed. Et hjerte i sølv eller guld. Hjerter er et råstof for en designer. Så selvfølgelig går jeg på lige netop Valentines Dag all in i kærlighedens tjeneste,« siger designer Christina Hembo.