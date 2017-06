Hanne blev lokket af en veninde

»Jeg kendte en anden frivillig hernede, som sagde, at hun synes, jeg skulle komme herned. Jeg synes, det er fornuftigt arbejde at være her. Man ved, at det går til velgørende formål og man gør noget godt for andre ved at være her. Samarbejdet med kollegerne er også væsentligt for mig,« fortæller Hanne Frennung, der er at finde i genbrugsbutikken to gange om ugen.