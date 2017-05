HOPE spiller til fest på torvet

På lørdag den 27. maj er der fest på Høje Taastrup Torv. Der er ikke færre end fire anledninger til at handelsforeningen omkring torvet byder til fest. I REMA 1000 har bestyrerparret Martin og Betina Dehn været på torvet i fem år. Grønne verden kan fejre at de har været på torvet i 10 år. Høje Taastrup slagter kan i år fejre at have været på torvet i 20 år - og endelig er der åbningsreception hos torvets nyeste butik, nemlig Emanuels fodterapi, der samtidig kan fejre at have været i Høje-Taastrup i 25 år.