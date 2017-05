Se billedserie HOPE fik den store pris som Årets Musikskoleensemble overrakt på Plænen i Tivoli. Foto: Damusa.dk

HOPE fik stor pris i Tivoli

Taastrup - 07. maj 2017 kl. 18:25 Af Pernille Rohde Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Smilene var meget store hos musikerne fra HOPE-ensemblet fra Høje-Taastrup, da de søndag eftermiddag fik overrakt prisen 'Årets Musikskoleensemble' på Plænen i Tivoli.

Prisen gives af DAMUSA (Dansk Musikskolesammenslutning). Den overrækkes en gang årligt og kun til ensembler, som udmærker sig ganske særligt. For at få prisen, skal ensemblet have en særligt høj national standard, være alsidigt, engageret og kreativt samt socialt velfungerende og udadvendt.

Prisen blev overrakt af Socialdemokratiets kulturordfører Mogens Jensen og han gav HOPE meget smukke ord med på vejen:

»I år er valget faldet på et unikt ensemble, som særligt lever op til de to sidstnævnte - og en hel masse andet. Det sociale element og det udadvendte fokus, med de mange optrædender og koncerter, der kendetegner orkesteret. En stor gruppe børn, som ikke tidligere kendte til musikkens sprog og til mulighederne i musikskolen, møder et fællesskab og en anerkendelse, når de i samlet flok spiller og optræder til koncerter og workshops,« sagde Mogens Jensen.

Forudsætninger mindre end nul

Han kom også ind på, at det har været meget hårdt arbejde for musikerne i HOPE at nå så langt:

»Der arbejdes hårdt på at være en enestående musikalsk ramme og et unikt forbillede for mange. På fire år er det lykkedes at oparbejdet en musik- og orkesterkultur på en skole, hvor forudsætningerne nærmest var mindre en nul! Og gennem udadvendthed, koncerter og optræden har de skabt landsdækkende opmærksomhed. Alligevel er projektet hele tiden truet på livet på grund af manglende økonomisk prioritering,« lød det fra Mogens Jensen og denne formulering kunne tolkes som en opfordring til de politiske kolleger i Høje-Taastrup om at støtte HOPE.

Det var bestyrelsesformand fra Høje-Taastrup Musikskole, Per Bækgaard der modtog prisen, hvori indgår et legat på 10.000 kr., på vegne af HOPE.

Prisuddelingen er en stolt tradition med 28 år på bagen. DAMUSA uddeler hvert år to priser, Årets Musikskoleensemle og Årets Musikskolekommune. Roskilde blev denne gang kåret som Årets Musikskolekommune.