Se billedserie Eleverne får selv lov til at arbejde med hvordan man klimasikrer og forholder sig til fremtidens store regnmængder i praksis.

Gymnasiepiger på besøg hos Orbicon

Taastrup - 12. september 2017 kl. 11:12 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Høje Taastrup: I anledning af den landsdækkende kampagne, Girls Day in Science, var 10 gymnasiepiger forleden på besøg i Orbicons nye kontor i Høje Taastrup.

Orbicon er en rådgivende virksomhed inden for blandt andet miljø, klima og byggeri, pigerne mødte nogle af de kvindelige ansatte. Formålet er at inspirere flere piger til at vælge naturvidenskab.

- Vi kan godt mærke, at der kommer flere kvinder til. Det er vi glade for, men der er stadig et stykke vej til, at kønsfordelingen er fifty-fifty. Vi går meget op i, at det ikke kun er teknik, men at det vi laver faktisk gør en forskel i forhold til miljøet, naturen og det omgivende samfund. Det tror vi kan være med til at tiltrække flere - også kvinder - til faget, siger Line Visti Andersson, HR- og Kommunikationschef i Orbicon.

Pigerne fra gymnasiet mødte blandt andet Anne Mygind Boisen fra Orbicon, der fortalte dem om bæredygtigt byggeri og hvordan Orbicons kontor fik guld i DGNB-certificering, der er en bæredygtighedscertificering.

Derefter fik hver gymnasiepige en kvindelig frokostmakker fra Orbicon, de kunne stille spørgsmål, og som kunne fortælle om, hvordan det er at arbejde inden for det naturvidenskabelige felt, og om deres egen baggrund og uddannelsesvalg.

Til slut lavede de en opgave omkring klimatilpasning med Sidsel Maimann Davidsen fra Orbicon. Det handler om håndtering af de stigende regnmængder, og her kunne eleverne tage udgangspunkt i de bassiner og grøfter, der er lavet i området omkring Orbicons kontor.

Girls' Day in Science 2017

30 virksomheder, science centre og uddannelsesinstitutioner slår dørene op for omkring 1.400 piger fra grundskoler og gymnasier på Jet-Net.dk's årlige kampagnedag, Girls' Day In Science, den 30. august.

Girls' Day in Science er en landsdækkende kampagnedag, hvor virksomheder, science centre og tekniske gymnasier over hele landet inviterer grundskole- og gymnasiepiger indenfor til at arbejde med praktiske og virksomhedsrelaterede opgaver. Desuden møder pigerne vidt forskellige kvindelige medarbejdere og studerende, der fortæller om deres valg af og karrieremuligheder med en naturvidenskabelig/teknisk uddannelse. 20 virksomheder, syv science centre og tre uddannelsesinstitutioner skaber rammerne om årets begivenhed.

- Arrangørerne er kernen i en succesfuld Girls' Day in Science. Derfor er det fantastisk, at 30 virksomheder, science centre og uddannelsesinstitutioner vil være med til at inspirere næsten 1.400 piger til en fremtid med teknik og naturvidenskab, siger Nanna Seidelin, Direktør i Naturvidenskabernes Hus, der driver Jet-Net.dk.