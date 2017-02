Grønt lys for byggeri af 30 nye ældreboliger

Administrationen har peget på syv mulige steder at placere de 30 ældreboliger: Et område ved Høje Taastrup Boulevard, ved Skjeberg Alle, et område nord for Reerslev Kirke, ved den tidligere kaffesurrogat-fabrik på Hovedgaden i Hedehusene, et område i den vestlige del af Nærheden, ved det tidligere Vestervænget på Gasværksvej i Taastrup og det nye byområde Høje Taastrup C. Illustration: OpenStreetMap