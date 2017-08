Grønne ­omgivelser skal give ­dynamik og fordybelse

Høje Taastrup: For et år siden kunne den rådgivende ingeniørvirksomhed Orbicon invitere til rejsegilde for sit kommende domicil. Fredag var invitationen en anden. For denne gang kunne Orbicon byde velkommen til indvielse af sin nye bygning på Linnés Allé. Hovedkvarteret er indrettet, så medarbejderne kan få et godt arbejdsmiljø med et godt indeklima og bæredygtige omgivelser, hvor grønne planter op ad væggene skal være med til at sørge for ilt til hjernen. Ligesom de ansatte kan se frem til at arbejde et sted, hvor der skal være plads til fordybelse til gavn for de flere hundrede medarbejdere, der har deres daglige gang hos Orbicon, der er et datterselskab til det jyske Hedeselskabet.