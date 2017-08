Se billedserie - Jeg har været meget glad for vores samarbejde og for at lære dig at kende, sagde grevinde Alexandra blandt andet i sin tale til direktøren. Foto: Josefine Klitgaard

Grevinde Alexandra til direktør: Tak Mette

Taastrup - 30. august 2017 kl. 13:26 Af Josefine Klitgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var mange flotte ord, der i går kom til udtryk på talerstolen ved direktør Mette Holsts afskedsreception.

Protektor for Parkinsonforeningen grevinde Alexandra besøgte i går tirsdag den 29. august Handicaporganisationernes Hus i anledning af afskedsreceptionen for Parkinsonforeningens direktør gennem 10 år Mette Holst, der nu går på pension.

I 22 år har grevinden været protektor for foreningen.

- Det betyder virkelig meget at kunne hjælpe. Sygdommen fylder meget i Parkinsonpatienternes - og deres pårørendes liv. Jeg nyder mit arbejde i Parkinsonforeningen, sagde grevinden og tilføjede:

- Her er mange ildsjæle, og selvom det er en meget alvorlig sygdom - er der meget humor og latter ved foreningens arrangementer, som jeg bakker op med glæde.

Også da grevinden gik på talerstolen, gav hun udtryk for sin glæde ved sit samarbejde med Mette Holst igennem de seneste 10 år, hvor hun blandt andet sagde:

- Jeg er meget taknemmelig og glad for, at jeg har lært dig at kende. Tak Mette.

De årlige forskningsmidler til finansiering af dansk parkinsonforskning er øget betragteligt i årene under Mette Holsts ledelse af Parkinsonforeningen, hvilket har bidraget til et væsentlig kvalitetsløft af dansk parkinsonforskning.

Kuren vil komme en dag

- Der er sket rigtig meget inden for forskningen af sygdommen i de seneste 10 år, og der er kommet bedre behandlingsmuligheder. Og en dag vil kuren mod Parkinson blive fundet, men om det bliver om fem - eller 10 år ved jeg ikke, sagde Mette Holst, der blev bakket op af formanden for forskningsrådet Lene Werdelin.

- Kuren vil komme, men det er ikke til at sige hvornår. Man ved heller ikke endnu med sikkerhed, hvad årsagen er til at man får sygdommen. Der bliver både forsket i genetik og i miljø. Der bliver blandt andet forsket i, om en opvækst i byen har noget at sige i forhold til, om man er vokset op på landet. Men der er ikke bevist, understregede Lene Werdelin.

Ved afskedsreceptionen var der en lang kø til talerstolen af både nuværende og tidligere kollegaer, der ville give Mette Holst et par ord med på vejen.

- Du trækker dig frivilligt, imens du er på toppen. Sørg for at blive ved med at bruge noget af alt det, som du har mellem ørerne, sagde landsformand Jorry Højer blandt andet i sin tale.

Som det mest underholdende indslag optrådte den såkaldte tryllekunstner Henrik Svanekiær, der med sine overnaturlige evner for eksempel kunne gætte, hvilken by Mette Holst allerhelst ville rejse til. Nemlig Paris. Udover det kunne han prikke Mette Holst på skulderen, hvor hendes bror, der sad omkring 10 meter væk - kunne mærke prikket, som om det var på hans egen skulder, at der blev prikket. Et show, der skal opleves.

På fredag den 1. september overgiver Mette Holst roret til Parkinsonforeningens nye direktør, der hedder Astrid Blom og kommer fra en stilling i Sundhedsstyrelsen.

Parkinson

Parkinsons sygdom er en af de mest almindelige neurologiske sygdomme.

7.300 mennesker i Danmark har Parkinson, men mange flere er som pårørende påvirkede af sygdommen. Gennemsnitalderen ved diagnosestillelse er 61 år, men sygdommen optræderogså hos yngre personer helt ned i slutningen af 20'erne. Parkinsons sygdom har følgende hovedsymptomer: Rysten, muskelstivhed og langsomme træge bevægelser.

Symptomerne varierer meget fra person til person. De er afhængige af, hvor længe man har haft sygdommen, men kan også variere fra dag til dag. Personer med Parkinson kan eksempelvis opleve, at de får problemer med at bevæge sig normalt, at ting går langsomt og trægt og der er måske rystelser i arme eller ben og sommetider muskelkramper.

(Kilde: Parkinsonforeningen.dk)

Parkinsons sygdom fremtræder forskelligt fra person til person. Men ligesom sygdommen fremtræder individuelt har hver person også sin individuelle måde at reagere på. Alligevel oplever mange, at det er rart at læse om - og møde - andre, der lever med diagnosen, ligesom det er rart at få viden om symptomer, behandling og konsekvenser. I Parkinsonforeningen kan du finde information, vejledning og støtte til at leve det bedst mulige liv med sygdommen.