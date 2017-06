Hjælp Til Udsatte havde et telt med til byfesten i Fløng. Foto: Privat

Gratis brød på Nøddebovej

Taastrup - 30. juni 2017 kl. 18:48 Af Josefine Klitgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Foreningen Hjælp Til Udsatte, (HTU, red) Vest i Hedehusene, er kommet til verden for at hjælpe de reformramte danskere.

33.000 familier i Danmark er, ifølge HTU, blevet kastet ud i fattigdom. Derfor har HTU et ønske om at indsamle madvarer og uddele den til de udsatte familier.

- Mange har fået frataget deres kontanthjælp, og mange familier er nødt til at skralde mad. Vi ønsker at hjælpe denne gruppe mennesker med at få normale levevilkår, understreger Flemming Madsen, der er formand for HTU. Han havde for nyligt et møde med den lokale Super Brugsen i Hedehusene.

- De synes, at vores initiativ er så fantastisk, at det vil de absolut gerne være en del af, fortæller Flemming Madsen.

Der vil nu blive udregnet en fast pris på nødmadpakkerne, som foreningen vil få oplyst en af de kommende dage.

- Herefter bestiller vi nødpakker hjem, så vi kan starte uddelingen på vores hjemmeside, siger Flemming Madsen og fortsætter:

- Super Brugsen og vores madspildsprogram er også ved at komme på plads. Vi har fået lov til at tømme deres brødhylder 10 minutter før lukketid, hvilket vi vil begynde på hver fredag og lørdag.

Herefter kan udsatte familier hente gratis brød på Nøddebovej 9 1. th i Hedehusene hver lørdag mellem klokken 10.00 og klokken 18.00.

Børn som gidsler

Flemming Madsen fortæller, at mange familier er tvunget til at melde deres børn ud af sportsklubber og i det hele taget fritidsaktiviteter på grund af kontanthjælpsloftet. Flere har store problemer med at kunne fejre deres børn ordentligt på deres fødselsdage og konfirmationer, og der er ikke længere mulighed for madpakker og ferier.

- Vi har også fået en aftale med Brugsen om, at de fremover vil fryse alt det mad ned, som ikke bliver solgt. Når de så har et par kasser klar, kan vi hente det, forklarer Flemming Madsen, der også fortæller, at de også vil få doneret dåsemad på udløbsdato, hvor holdbarhedsdato er lang.

- Dåsemaden vil indgå som ekstra supplement til vores nødmadpakker. Vi arbejder også ihærdigt på at få flere e-cigaretter doneret, så med lidt tålmodighed, kommer der flere, som vi kan dele ud.

Sommerfest

Hjælp til Udsatte holder sommerfest lørdag den 12. august klokken 17.00 i Hedehusenes Skoles festsal.

Prisen er 100 kroner. Børn 50 kroner. Man kan kontakte Flemming Madsen på: 27586033 for køb af billetter, som er inklusiv mad og en øl eller vand-

Man kan læse mere om HTU på Facebook: https://www.facebook.com/groups/HTUvest/