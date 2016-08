Se billedserie André Samuelsen har været formand for TRC i otte år og begyndte allerede at spille rollespil, da han gik i fritidsklub. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Gode historier bliver til spil

De fleste forbinder rollespil med udklædte mennesker, der kæmper imod hinanden i skove. Sådan er det ikke i Taastrup Rollespilsklub (TRC). Her foregår spillet rundt om et bord, men spillerne er nøjagtigt lige så passionerede om spillet, som dem, der spiller i skovene.

TRC har eksisteret i 30 år og har mellem 40 og 50 medlemmer. Mange af dem har været med i mange år, blandt andre formand André Samuelsen, som meldte sig ind for 10 år siden.

»Jeg havde spillet meget rollespil i en fritidsklub og da vi blev for gamle til at gå der, kom vi ind i TRC,« fortæller André, som har været formand i otte år.

Klubben holder til i nogle lokaler på Parkskolen og i de senere år er der blevet brugt mange ressourcer på at sætte dem flot i stand, der er blandt andet blevet akustikdæmpet i lofterne, sat nye LED-lamper op og lagt nye gulve.

Medlemmerne er i klubben i mange timer, når de mødes og derfor er det vigtigt, at der er hyggeligt at være.

Udover langborde med stole omkring, er der reoler fyldt med brætspil og bøger i lokalerne, for mange af spillene foregår på bræt. Det er dog langt mere avancerede spil end fx Ludo og Matador, medlemmerne spiller.

Ringenes Herre og Star Wars »Vi tager som regel udgangspunkt i en fortælling, som et af medlemmerne har forberedt. Hver spiller har en karakter, som spiller en rolle i spillet og når fortællingen er slut, går spillet i gang og det kan sagtens tage fire til seks timer,« fortæller André.

Ringenes Herre var i årevis et populært udgangspunkt for spillene, men i øjeblikket er det ofte Star Wars-universet, der danner ramme om spillene.

Det handler ikke om, at finde en vinder, når man spiller rollespil, fortæller André Samuelsen.

»Det handler meget om samarbejde, når vi spiller, så det er lige i tidens ånd. Vi skal i fællesskab løse noget og spiller faktisk imod spillet og ikke imod hinanden. Vi har dog også medlemmer, der er meget konkurrenceprægede, men det vigtigste er, at fortælle en god historie og at være sammen. Vi nyder også, at vi her har et univers, hvor vi kan koncentrere os helt om noget uden at blive forstyrret. Det er forbudt at have sin telefon tændt, når vi spiller, for det kræver fuld koncentration,« siger André.

Åbent hus lørdag Medlemstallet i klubben er ret stabilt, men der kommer ikke så mange nye til.

»Det skyldes, at vi ikke har et fast tidspunkt i løbet af ugen, hvor vi mødes. Medlemmerne kommer bare, når det passer dem at mødes,« fortæller André.

Der er en stor overvægt af mænd i klubben, der kun har to kvindelige medlemmer. Flere børn er også meldt ind og de har lige så stor glæde af spillene som de voksne. Man skal dog være ca. 10 år for at kunne være med, fordi det er komplicerede spil, der spilles.

I anledning af, at klubben har 30 års jubilæum holder de åbent hus. Det foregår lørdag den 3. september kl. 13 til 15 på Parkvej 73 i Taastrup. Her er der mulighed for at møde medlemmerne og også for at prøve sit held i et af de mange spil.