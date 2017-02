Gode gedigne grin i vente

Hvis man vil nå at opleve en forestilling med Comedieteatret, er det sidste udkald, for 'Far på færde' bliver teatrets sidste forestilling og den er på programmet søndag den 12. februar kl. 19.30 på Taastrup Teater i Høje-Taastrup Teaterforenings regi.

Det er en klassisk farce og forviklingskomedie. Farcens mester, Alan Ayckbourn, er manden bag stykket, der i lange perioder og med stor succes, er rullet over scenerne i London. Henrik Lykkegård har oversat, og Comedieteatret har fået lov at flytte handlingen til Danmark. Vi er tilbage i 1960'erne og selv kalder Comedieteatret det for 'En generationskomedie om skuffejern og sidespring...' I Jyllands Posten hylder Henrik Lyding forestillingen for at appellere til de gode, gedigne grin og ikke bare den billige larmende latter. Fem stjerner har han hæftet på sin anmeldelse.