På Borgerskolen ønsker de, at alle deres elever klarer sig godt på alle områder - og ikke kun i dansk og matematik.

Send til din ven. X Artiklen: »Giver tallet det fulde billede?« Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

»Giver tallet det fulde billede?«

Taastrup - 25. maj 2017 kl. 11:52 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Skolebestyrelsen på Borgerskolen har forfattet denne artikel, hvor de giver udtryk for, at de satser på at uddanne deres børn til livet og ikke blot til fire i gennemsnit.

I Lokalavisen Taastrup kunne man den 9. maj læse, at en række folkeskoler i Taastrup var at finde på regeringens nye liste over skoler med en utilfredsstillende andel af elever, der ikke opnår mindst fire ved afgangsprøven i dansk og matematik og at man tilbyder disse skoler en bonus for at hæve denne andel.

Mens vi blev ærgerlige og overraskede over at finde Borgerskolen på denne liste og - bonus eller ej - vil gøre hvad der skal til for at sikre, at en større andel af eleverne fremadrettet opnår mindst fire i dansk og matematik, er det samtidigt vigtigt, at man også ser det store billede, hvor Borgerskolen på en lang række parametre klarer sig rigtig godt.

I den seneste kommunale kvalitetsrapport for skolerne kunne man således læse en lang række opmuntrende tal for Borgerskolen;

Borgerskolen er en af kun to skoler i kommunen, der på ottende årgang har mere end 80 procent gode læsere i den nationale test.

Når der måles på, om andelen af de allerdygtigste elever for den samme årgang er steget i dansk og matematik på udvalgte årgange, så ligger Borgerskolen i den bedste halvdel i kommunen.

Ser vi på overgange til ungdomsuddannelserne ligger Borgerskolen op til 10 procent højere end det kommunale gennemsnit, når der vel at mærke måles på om eleverne også 15 måneder efter at have afsluttet niende klasse stadig er i gang med en ungdomsuddannelse.

På de indre linjer er Borgerskolens rammer for læring og trivsel desuden markant forbedret de seneste år. Dette skyldes et godt samarbejde mellem skolebestyrelse, ledelse og personale, samt en effektiv styring og prioritering af økonomien.

Samtidig er Borgerskolen også meget mere end karakterer og statistikker. Vi tror på vigtigheden af, eleverne også har adgang til læring i andre former end i traditionel forstand: Vi er en skole med kommunens mest ambitiøse skolehaveprojekt under opbygning, herunder et 34 kvadratmeter stort drivhus. Det skal skabe læring og trivsel hos eleverne.

Vi har et elevråd som er yderst kompetent og byder ind på stort og småt. Elevdemokrati betyder meget på Borgerskolen. Blandt andet på den baggrund er vi af UNICEF blevet tilbudt et projekt, som betyder, at vi for det kommende skoleår bliver en 'Børnerettighedsskole'. Vi er den første i kommunen og blandt de 15 første i landet.

Vi holder fast, og arbejder kreativt for at beholde vores kantine. Vi tror på, at der er vigtig læring i at beslutte, hvordan de små mønter skal mætte maven - uden far og mor på sidelinjen.

På Borgerskolen venter ledelsen som sagt ikke på en eventuel bonus, men agter allerede for det kommende skoleår at iværksætte forskellige tiltag, således at flere af vores elever opnår minimum fire i matematik og dansk.

Vi gør det ikke fordi der måske er en bonus. Vi gør det, fordi på vi på Borgerskolen vil, at alle elever klarer sig så godt som muligt, ikke kun i dansk og matematik, men på alle områder lærer så meget de kan og alle bliver i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Vi holder samtidig fast i kantine, skolehave, elevdemokrati og UNICEF's certificering som 'Børnerettighedsskole'.

Vi går med andre ord efter at uddanne vores børn til livet og ikke blot til 'fire i gennemsnit'.