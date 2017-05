Vinderne af Foreningsprisen 2016 blev HTI Fodbold med en 1. plads, TIK Veteransport på en 2. plads og Taastrup Amatørscene på en 3. plads.

Giv et skulderklap

Taastrup - 16. maj 2017 kl. 09:13 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Giv foreningerne et skulderklap.

Foreningsprisen 2017 søger kandidater.

Nu er det tid til at indstille kandidater til den årlige foreningsprisfest, hvor du kan indstille din favorit frem til den 29. maj. Som noget nyt bliver fejringen en del af det landsdækkende arrangement Frivillig Fredag, der afholdes i efteråret. Vinderne bliver hyldet sammen med de mange andre frivillige, som er med til at skabe et aktivt liv i Høje-Taastrup.

Høje-Taastrup Kommune uddeler hvert år Foreningsprisen. Det sker igen i år i samarbejde med Danske Bank, der sponserer priserne på henholdsvis 25.000 kr., 10.000 kr. og 5.000 kr. Alle tre priser er stiftet for at anerkende det store frivillige arbejde, der ydes i de mange forskellige foreninger. De tre priser er Foreningsprisen, Hædersprisen og Unglederprisen.

Åbent for indstilling

Fra nu af og frem til den 29. maj 2017 klokken 12.00 kan alle foreslå kandidater til de tre priser.

Det sker ved at sende en mail til FritidKultur@htk.dk, som indeholder navn på kandidaten, hvilken pris kandidaten indstilles til og evt. en begrundelse. Du er også velkommen til at kontakte Bo Petersen på mail BoPe@htk.dk eller tlf. 4359 1316.

Foreningsprisen gives til en forening, der har gjort noget ekstraordinært for medlemmer eller lokalområde. Prisen kan give et godt rygstød til foreningen. Tidligere modtagere af prisen har haft stor gavn af de 25.000, 10.000 eller 5.000 kroner, som gives til henholdsvis 1., 2. og 3. pladsen. Alle foreninger kan indstilles til prisen.

Hædersprisen gives til to personer, der gennem en årrække har ydet en ekstraordinær indsats for foreningslivet i Høje-Taastrup Kommune. Det er Fritids- og Kulturudvalgets hæder til personer, som har sat deres tydelige præg på foreningslivet eller på en enkelt forenings udvikling. Kandidater kan indstilles af enkeltpersoner eller foreninger.

Unglederprisen er Folkeoplysningsudvalgets pris til et ungt menneske under 25 år, som yder en stor indsats i foreningen. Prisen er stiftet for at skabe fokus på de mange unge, som yder en frivillig indsats for andre. Prisen er på 5.000 kr., som går til den unge leder. Alle kan indstille en kandidat til prisen.

Én stor fejring af de frivillige kræfter

Foreningsprisfesten bliver i år slået sammen med den landsdækkende event Frivillig Fredag, som løber af stablen den 29. september 2017.

I år er temaet 'Værdien af frivilligheden', og derfor er det naturligt at anerkende de frivilliges indsats denne dag ved at uddele Foreningsprisen.

Frivillig Fredag starter med speeddating for frivillige foreninger, institutioner, virksomheder med flere. Formålet er at danne partnerskaber på tværs og dermed bane vejen for nye tiltag til glæde for foreninger og borgere. Speeddating kommer til at foregå i gymnastiksalene på Selsmoseskolen fra klokken 17.00-18.30.

Festen fortsætter på Taastrup Teater fra klokken 18.30-21.00, hvor prisoverrækkelserne finder sted.