Giv blod i idrætscentret

»Vi har mange forhåndstilmeldinger, men håber alligevel, at kunne inspirere flere til at møde op, evt. bare for at melde sig til fremtidige tapninger, fx. 20.december, hvor vi tapper igen,« siger Carsten Petersen fra TIK Donor.

»Man kan allerede som 17-årig starte som donor, dog med samtykke fra forældre, og fortsætte til 65 år. Vi har mange trofaste donorer, men mange er også ved at falde for aldersgrænsen, så derfor har vi behov nye donorer. TIK Donor har eksisteret siden 1957 og nærmere sig derfor snart en rund fødselsdag, hvor vi ligesom på 50 års dagen, har planer om at have en lille gave til alle vores donorer, så det er bare om at få meldt sig. Vi kan måske endda inden den runde dag fejre at vi leverer portion nr. 50.000 eller i det mindste komme tæt på,« siger Carsten Petersen.