Sidste år var Gitte slet ikke i tvivl om, at lillesøster Jannie skulle have en buket tulipaner fra Lokalavisen Taastrup. »Hun er min klippe og min soulmate,« lød det fra Gitte. Foto: Kenn Thomsen

Gi' forårsglæde med tulipaner fra Lokalavisen

Taastrup - 08. februar 2017 kl. 15:56 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»Hun hjælper bare altid«. »Verdens bedste naboer«. »Verdens bedste forældre.«

Sidste år var der rigtig mange gode bud på, hvorfor læserne gerne vil give hinanden en buket tulipaner fra Lokalavisen Taastrup. Og nu er vi klar igen til at sprede glæde og hjertevarme.

Spontan forårsglæde Det sker for sjældent, at andre får en spontan opmuntring i en travl eller måske trist hverdag. Dét vil de fleste skrive under på.

Nu får læserne mulighed for at glæde en person, de godt kan lide, eller en person som trænger til en opmuntring.

Lokalavisen Taastrup er klar med fem forårs-friske buketter tulipaner, som går videre til de læsere, der vinder i konkurrencen.

Der er flere muligheder for at være med i konkurrencen.

Den ene mulighed er at udfylde kuponen i denne uges Lokalavisen Taastrup og sende den til os.

Den anden mulighed er at sende en email til adressen: konkurrence.mct@sn.dk

I emnelinjen skriver du »Tulipaner fra Lokalavisen Taastrup«. I selve emailen skriver du navn og adresse på dén, som du synes skal have en buket tulipaner, du skal skrive en begrundelse og så slutter du af med dit eget navn, adresse og telefonnummer.

Uanset om du sender kuponen fra avisen eller du sender en email, så er fristen for at komme med forslag mandag den 20. februar.

Den eneste betingelse er, at den person du gerne vil glæde, bor eller arbejder et eller andet sted i Høje-Taastrup Kommune - altså det område Lokalavisen Taastrup dækker.

Mange muligheder Hvad begrundelsen er for at vedkommende skal have en buket tulipaner, er ikke afgørende.

Der kan være mange årsager. Små og store. Og det er helt op til dig.

Det kan være den frivillige hjælper eller leder, der bare gør en forskel. Det kan være buschaufføren, der altid er klar med en frisk bemærkning. Det kan være familiens bedstemor, der passer børnebørnene. Det kan være kollegaen, der bare er verdens bedste. Det kan være naboen, der altid er hjælpsom. Det kan være manden, der altid giver sin kone morgenkaffe på sengen. Det kan være renovationsmanden, der trofast tager skraldet. Det kan være en person, der har kæmpet mod sygdom eller sorg. Det kan være skolens bedste lærer. Eller det kan være kvinden eller manden i dit liv.

Mulighederne er utallige. Og det er op til læserne at komme med dem! Vi læser alle forslag igennem og vælger vinderne.

Hvis du vinder en af de fem buketter tulipaner, skal du selv give blomsterne videre til den person, der skal glædes. Du skal selv ud sammen med Lokalavisen Taastrup og overraske vedkommende med buketten.

Og der er forår på vej Det er netop nu, ved afslutningen på en lang og kold vinter, at der er brug for spontan glæde.

Og det er nu der er forår i vaserne. Det sørger tulipanerne for.

Tulipanerne er den mest populære forårsblomst herhjemme. Den er smukkest i flok - mange tulipaner sammen i en vase og kun med deres eget grønne løv. Eller tulipanerne kan bruges i festlige dekorationer. Der er mange muligheder - også farvemæssigt - for at lade tulipanerne sprede forår.

Tulipaner kan holde sig relativt længe, hvis de passes ordentligt.

De skal ikke have et holdbarhedsmiddel i vandet; det får tulipanerne til at udvikle sig alt for hurtigt.

En buket tulipaner skal have rent vand hver dag, og der skal skæres lidt af stilkene, så ledningsstrengene er friske og åbne. Hvis man også stiller blomsterne et køligt sted om natten, så kan de holde sig i dagevis, ja ugevis.

Foreløbig er Lokalavisen Taastrup parat til at sprede lokal forårsglæde. Så send dit bud på, hvem der skal have en buket tulipaner.

Vinderne vil få direkte besked.