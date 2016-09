Ghanesiske rytmer

Og det var ikke en stillesiddende koncert, de bød på, men derimod en medrivende optræden, hvor to af de medvirkende fik engageret skolens elever, mens de øvrige sørgede for ledsagende trommespil. Livsglæden i musik og dans smittede af på elever blandt såvel de store som de små elever. Alle fik varmen gennem de to lektioner, hver optræden varede, og der var efterfølgende trængsel ved vandkøleren. Foruden det musikalske var det også et ekstra element, at kommunikationen med de besøgende kun kunne foregå på engelsk. Det hindrede dog ikke eleverne i at opfordre gruppen til at komme tilbage til Hedehusene Skole.