Gamle celler indeholder stadig anholdtes vægpoesi

Taastrup - 05. juni 2017 kl. 12:38

Bogstaver, poesi og referencer til den lokale retshistorie er ikke kun noget, man finder i bøgerne på de mange hylder, der står på Taastrup Bibliotek på Taastrup Hovedgade. I den del af bibliotekets kælder, hvor publikum og lånere ikke kommer, er der stadig en rest tilbage af det, der engang var tre ens celler. De blev brugt til anholdte, der enten ventede på at komme op i en retssal inden retssagens begyndelse og under pauser, eller når de ventede på at komme retur til fængsel. Der var således tale om korte ophold i cellerne. Det oplyser Retten i Glostrup.

Bygningen husede Retten i Taastrup frem til 2007, hvor domstolsreformen blandt andet betød, at de dengang 82 eksisterende byretskredse blev lagt sammen til 24 retskredse. Siden 2007 har retssager med tilhørsforhold i Høje-Taastrup og Ishøj derfor hørt til Retten i Glostrup.

Oprindeligt er bygningen på Taastrup Hovedgade 86 fra 1936 og blev bygget til at være rådhus, men den funktion blev flyttet til Høje Taastrup, da det nuværende rådhus blev bygget i starten af 1980'erne.

Det rum, der var byrådssal, mens der var rådhus på adressen, blev i stedet retssal, da Retten i Taastrup boede i bygningen.

Malere blev stoppet I Taastrup Biblioteks kælder har tre ud af fire vægge samt loftet i alle tre tidligere celler fået lov til at stå uden at blive malet over med hvidt, da bygningen sidst blev renoveret.

Det fortæller bibliotekar Wanda Mortensen, da hun viser avisen rummene.

»Det var arkitekterne, som stod for ombygningen, der bad malerne om at lade væggene dernede være, fordi det er en reference til den tidligere brug af bygningen og potentielt kunne have historisk værdi,« siger hun.

For omkring ti år siden, da biblioteket lige havde overtaget bygningen, var der rundvisninger nede i de gamle celler, der med øjemål er omkring en gange tre meter store hver især og nu bruges som lagerrum for biblioteket. En computer i det ene rum fungerer desuden som en arbejdsstation i rolige omgivelser for personalet.

Ti stille Det er mest budskaber om at holde sin mund, der er blevet brugt på cellernes vægge og lofter.

»Hold mund, hold ud, kom ud,« og »Tavshed giver frihed« er nogle af de mest stuerene.

Vægpoesien er nemlig generelt holdt i et bramfrit og farverigt sprog.

Der er også erklæringer og henvisninger til lokale grupperinger eller lokalområder.

Sarkasme eller humor kan man læse lidt af: »Dårlig roomservice«, står der et sted.

Også udsagn som »Der er en Palle i os alle,« har fundet vej til væggen. Det er muligvis en henvisning til Palle Sørensen, som i 1966 blev idømt livstid for at slå fire politibetjente ihjel på Amager året før.